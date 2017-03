Was geht? Was bleibt? Was kommt? Das sind Fragen, die uns im Allgemeinen ständig begleiten, umso mehr aber auch im beruflichen Umfeld. Nicht erst heute finden revolutionäre Umwälzungen statt, die die Menschheit in ein neues Zeitalter katapultieren und die auch gigantische Konsequenzen für die Arbeitswelt haben.