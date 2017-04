Das iPad ist für Spiele bestens geeignet und nicht nur für Musik, Spielfilme, TV-Serien oder als Ersatz für die gedruckte Zeitung. Oder haben Sie Ihr Notebook ausrangiert und arbeiten nur noch mit mobilen Office-Apps? Vielleicht haben Sie aber auch Gefallen am iPad Pro in seinen beiden Größen 12,9 und 9,7 Zoll gefunden und möchten beim Zeichnen, Gestalten und Illustrieren nicht mehr auf den Apple Pencil verzichten.

Aber egal, was Sie gewissermaßen hauptberuflich mit dem iPad anfangen, es ist dank langer Akkulaufzeit und des großen Bildschirms bestens geeignet, um zwischendurch prima zu zocken. Zuhause auf dem Sofa, im Zug oder im Warteraum gibt es immer eine passende Spiele-App. Oft spielt man nur für einige Minuten und steckt es dann wieder weg, nur um kurze Zeit später wieder zum iPad zu greifen. So müssen auch die Spiele an diese Anforderungen und besonders an die Touchscreen-Steuerung angepasst sein. Es spielt im Übrigen keine Rolle, wie groß der Bildschirm ist, gute iPad-Spiele funktionieren gleichermaßen auf iPad Mini, iPad Air und iPad Pro . Auch das neue iPad ist eine wunderbar für Spiele geeignete und dafür noch relativ günstige Lösung, allenfalls bei sehr grafikintensiven Titeln muss man hier gegenüber den Pro-Modellen kleinere Abstriche machen.

In der folgenden Bildergalerie haben wir die Spiele aufgelistet, die uns immer wieder packen und von denen wir kaum genug bekommen können. Achtung, Suchtgefahr!

Atomic+

Hier ist Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen gefragt Agent Alice

In die Kategorie Wimmelspiel oder auch ”Hidden Object” gehört das aus dem App Store kostenlos ladbare Agent Alice vom Berliner Entwickler Wooga. Dieses spielt schön Retro-mäßig in den sechziger Jahren und präsentiert ein Klischee nach dem anderen. Aber gerade das ist wunderbar daran! Die handgemalten Hintergründe und die geradezu schablonenhaften Figuren passen hervorragend zu den schlichten Kriminalfällen mit Mystery-Touch. Kleinere Rätsel und kurze Video-Zwischensequenzen sorgen für zusätzliche Stimmung, aber meistens verbringt man die Zeit auf unterschiedlichen Wimmelbildern in zahlreichen Locations, etwa im Krankenhaus, in einem Gefängnis in der Zelle oder auf der Wache, an diversen Tatorten draußen oder drinnen. Manche Objekte sind wirklich sehr schwer zu finden, dafür gibt es aber ein optionales Hinweissystem. Toll ist, dass bei wiederholtem Besuch auf einem Wimmelbild sich Objekte dort ändern und man sich dann wieder ganz neu auf die Suche machen muss. Neue Fälle werden wöchentlich veröffentlicht. Und immer wieder gilt es, Hinweispunkte, virtuelles Geld und Energie zu sammeln, um den nächsten Fall, Wimmelbilder oder Dialoge freizuschalten. Wer sehr schnell spielt und Hilfe braucht oder es nicht abwarten will, kann auch per In-App-Kauf zusätzliches Spielgeld sowie Energie und Hinweispunkte erwerben. Das ist freilich nicht ganz billig, es beginnt bei knapp zwei Euro mit dem Starterpaket. Wir selbst haben es bisher nicht gebraucht, sondern im Zweifel einfach Geduld gehabt und gewartet, bis neue Suchtipps etc. automatisch hinzukamen – und sei es als tägliche ”Belohnung”, wenn man die App startet. Fazit: Agent Alice eignet sich vor allem fürs Spielen zwischendurch und macht dann viel Spaß. Zusätzlich lässt es sich in viele Sprachen umschalten, sodass es sich tatsächlich auch gut fürs spielerische Erlernen oder Vertiefen von Alltagsobjekten oder ausgefalleneren Gegenständen auf Englisch, Spanisch, Italienisch usw. nutzen lässt, Grundkenntnisse in der jeweiligen Sprache vorausgesetzt. Samorost 3

Das Abenteuerspiel basiert auf einer älteren Flash-Variante des tschechischen Entwicklers Jakub Dvorský von Amanita Design, von dem auch das beliebte Machinarium stammt, und lässt den Spieler auf merkwürdigen Planeten und Kometen im Weltraum hin und her fliegen. Dabei gibt es komplexe Rätsel zu lösen, die einen häufig vor recht schwierige Aufgaben stellen. Denn meistens muss man zunächst selbst herausfinden, welche Lösung überhaupt erforderlich ist. Auf eine äußerst schräge, aber auch anrührende Weise interagieren wir dabei mittels einer Zauberflöte mit Bäumen, Pflanzen, Tieren und Gestalten sowie ihren Seelen, die uns auf eigenwillige Weise in ”Denkblasen” Auskunft über die erforderlichen Ziele geben. So merkwürdig und surrealistisch das ganze Spiel aufgebaut ist, so sehr zieht es uns mit seinem Protagonisten, dem ebenso süßen wie entschlossenen ”Space Gnome”, in den Bann und lässt uns zu immer neuen Abenteuern aufbrechen. Die Atmosphäre des Spiels ist extrem außergewöhnlich und originell. Dabei gilt es jede Menge Details zu erkunden und knifflige Rätsel zu lösen. Samorost 3 sollte kein Adventure-Enthusiast verpassen. Das iOS-Spiel gibt es für 5 Euro im App Store ab iOS 6 und mindestens einem iPhone 5 oder iPad 3, man benötigt über 1 GB freien Speicherplatz. Nintendo: Super Mario Run

Agatha Christie - The ABC Murders

Dieses sehr schön und aufwändig gestaltete Adventure- und Puzzle-Spiel basiert auf dem Roman von Agatha Christie ”The A.B.C. Murders” aus dem Jahr 1936. Hercule Poirot ermittelt in seiner unnachahmlichen Art – eitel und selbstgefällig, aber auch kombinier- und treffsicher sowie am Ende (natürlich) erfolgreich. An seiner Seite helfen die geistig nicht ganz so fixen Arthur Hastings und Scotland Yard-Chefinspektor Japp. Es geht um geheimnisvolle, dabei brutale Morde, die nach dem Schema von Zugfahrplänen (”ABC-Plan”, da dort alle Angaben alphabetisch angeordnet sind) vor sich gehen. Sowohl die Namen der Tatorte als auch der Opfer folgen dieser alphabetischen Reihenfolge. Der Mörder warnt den Meisterdetektiv durch Briefe zwar vorab, verhindern lassen sich die Untaten aber nicht mehr. Klar, dass auch die Schreibmaschine des (mutmaßlichen!) Täters dann ermittlungstechnisch eine wichtige Rolle spielt. Doch auch Interviews mit Zeugen und Verdächtigen führt man mit Poirot durch, einfache und manchmal komplexere Rätsel und Puzzle an den diversen Tatorten sind zu lösen. Durchaus amüsant ist vor allem eine gezielte Anspielung auf den anderen berühmten literarischen Meisterdetektiv, Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan Doyle. Auch der belgische Akzent des Englisch sprechenden Hercule Poirot trägt zu Unterhaltung und Amüsement bei. Der Schwierigkeitsgrad des Abenteuerspiels ist angenehm, manchmal fast zu leicht, dann wieder muss man gemeinsam mit dem Privatermittler seine Gehirnzellen – auf die der Detektiv immer wieder expliziten Wert legt – ordentlich anstrengen. Für Fans von Agatha Christie und insbesondere Hercule Poirot ist The ABC Murders zum Preis von vier Euro im App Store und ab iOS 8.0 eine fraglose Empfehlung wert. Man sollte freilich über 1 GB Speicherplatz auf seinem iPad zur Installation frei haben. Rome - Total War

Ein echter Klassiker kommt nun auf das Apple-Tablet – fürs iPad optimiert, so Feral Interactive, lässt sich Segas Strategiespiel ab sofort auch mit Wischgesten steuern. Wenig friedlich geht es dabei zu: ”Erbaue und beherrsche das großartigste Imperium der antiken Welt über einen Zeitraum von dreihundert Jahren, von der letzten römischen Republik bis zum frühen römischen Imperium.” Dazu steuert man seine Truppen aus einer von elf historischen Fraktionen und baut sein gesamtes Imperium mithilfe eines intuitiven Touch-Screens auf, verspricht der Entwickler. Kämpfe ”mit tausenden Einheiten auf dem Bildschirm“ sowie gewaltige 3D-Schlachten sollen den iOS-Kriegs- und Strategiespieler dabei in den Bann ziehen. Praktisch: die Speicherung während einer Schlacht geschieht automatisch, um die Schauplätze wechseln zu können oder Rome - Total War zu beenden und das Spiel später an der Kampfszene weiterzuspielen, die zuletzt geöffnet war. Auch bei der Download-Größe lässt sich das Spiel nicht lumpen: beeindruckende 4 GB sind dafür über die Internet-Leitung zu saugen. Ab iOS 9 und für 10 Euro im App Store ist man dabei, es werden alle aktuellen iPad-Modelle bis hin zum iPad Pro unterstützt. Mr. Robot:1.51exfiltrati0n.ipa

In dem Text-Messaging-Game zur Amazon-Serie Mr. Robot chattet man unter anderem mit der toughen fsociety-Hackerin Darlene sowie dem offenbar schizophrenen Konsolen-Genie Elliot. Dabei wird man Teil der Hacker-Verschwörung gegen E-Corp, eines weltweiten Konglomerats, das für die Hacker nichts anderes ist als synonym mit "Evil Corp“, dem kapitalistischen Bösen auf Erden schlechthin. Mr. Robot:1.51exfiltrati0n.ipa spielt während der ersten Staffel. Es beginnt damit, dass wir ein Handy finden, das Darlene gehört. Nun nutzen wir ausgerechnet die Messenger-App des Gegners, also von E-Corp, die uns Zugang zu vielen Personen und Files wie Patches und anderes ermöglicht und wird so unbeabsichtigt Teil der Verschwörung von fsociety. Während eines Chats stehen uns immer diverse Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, meistens drei. Freien Text tippen geht nicht. Die authentisch wirkenden Antworten kommen meistens in Echtheit – es sei denn, man muss simuliert warten, was mitunter über 24 Stunden dauern kann. Keine Frage: Wer Mr. Robot liebt, wird auch dieses Spiel mögen, auch wenn es leider ohne schauspielerischen Einsatz auskommen muss. Doch tatsächlich fühlt man sich wie Teil des Kampfes der Hackergemeinschaft fsociety gegen das rücksichtslose E-Corp aka Evil Corp. Die 2,99 Euro für das Spiel im App Store sind für Mr. Robot-Fans gut angelegt. Deus Ex GO

Das Deus Ex-Universum breitet sich aus – nun auch als rundenbasierter Puzzler auf dem iPad. Und das ausgesprochen gut:Deus Ex GO basiert auf der Unity-Engine, die bei ansehnlicher Grafik ein flüssiges Spiel gestattet. Und problemlos echtes DX-Feeling herüber bringt. Tatsächlich gelingt es dem Spiel, Adam Jensen schleichen zu lassen, mit gut umgesetztem Stealth-Modus, dessen Fähigkeiten sich im Lauf des Spiels noch erweitern. Der augmentierte Cyber-Agent nutzt Konsolen und Terminals, um Wege über hexagonale Datenlöcher in der virtuellen Welt zu bahnen oder sie für Gegner zu verstellen. Auch geprügelt wird, was aufgrund des knallharten Sounds recht martialisch klingt. Dabei geht es gegen Ninja-ähnliche Gegner, also Menschen. Aber auch Roboter und Geschütze machen uns das Leben schwer. Nur, wenn man die passenden Gegner von der Seite oder von hinten erwischt, kann man sie auch beseitigen. Ein Angriff von vorn führt zum sicheren Aus. Die etwas bemühte Hintergrundgeschichte für Adam Jensen als Geheimagent und Terrorbekämpfer kann man getrost vernachlässigen.Ansonsten erhält man ab iOS 7.1 und für 5 Euro ein Must-Have-Game für Fans der DX-Reihe Mekorama

Ein Puzzle-Spiel der ganz besonderen Art ist Mekorama von Entwickler Martin Magni. Darin rätselt man sich durch 50 kostenlose Level von sogenannten Dioramen in isometrischer Perspektive. Unser Held ist dabei ein süß animierter Roboter, dessen Kopf aus einem im Verhältnis riesigen Auge mit Rundumsicht besteht. Um ihn jeweils an sein Ziel zu bringen, einem rot animierten Punkt auf der Konstruktion, drehen und schieben wir diese und nutzen spezielle, bewegliche Felder, lassen unseren Roboter hin und her laufen und müssen aufpassen, dass er nicht verunglückt. Gefahren drohen etwa durch Abstürze oder Stromschläge. Auf dem iPad funktioniert das Spiel wahlweise horizontal oder vertikal. Die Physik-Rätsel sind zum Teil ziemlich anspruchsvoll, ein bisschen Trial-and-error ist wegen der nicht immer klaren Sicht oft auch dabei, bis ein Level gelöst ist. Weitere gibt es übrigens durch die User-Community, beispielsweise über die Facebook-Site mittel QR-Scans. Das Spiel mit einem Hauch von Monument Valley (aber Mekorama mit letztlich ”logischen” Pfaden) ist auch für zwischendurch absolut empfehlenswert – der Entwickler bittet per In-App-Kauf um Spenden, dann gibt es auch kleinere Hilfestellungen. Lara Croft GO:

Anders als Pokémon Go, und ähnlich Hitman Go von Square Enix spielt man Lara Croft GO ohne Anbindung an die äußere Realität ganz normal auf dem iPad zuhause oder wo immer man will. Das Geschehen auf dem Display ist aber auch spannend genug, es bringt in grafischer wie in spieltechnischer Hinsicht das alte Tomb Raider-Feeling zurück. Denn im Mittelpunkt des Abenteuers der Action-Archäologin stehen Rätsel und Puzzle in den Ruinen einer antiken Zivilisation. Dort bemüht sich der Spieler als Lara Croft, den Mythos um die Königin des Giftes aufzudecken. Das ist nicht nur herausfordernd für die Gehirnzellen mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad, sondern oft genug auch gefährlich für die Spielfigur. Denn trotz der eher starren und durch Pfade festgelegten Bewegungsoptionen für die Spiellegende muss man den richtigen Weg und die passenden Reaktionen finden, um Schlangen, Riesenspinnen und anderen Monstern geschickt auszuweichen und sie zu erlegen – was man in den höheren Leveln selten immer beim ersten Versuch schafft. Optional sammelt man Reliquien und schaltet neue Outfits für Misses Croft frei. Ein tolles Spiel für Lara-Fans auf dem iPad. Es läuft ab iOS 7.0 und kostet 5 Euro. Monument Valley

Wer kennt nicht die unmöglichen Welten und Perspektiven von M. C. Escher? Im graphisch äußerst reizvoll gemachten Rätselspiel Monument Valley scheinen dessen Bilder zum Leben erwacht zu sein. Durch Verschieben, Drehen von Schaltern und Plattformen sowie andere Manöver sind diese aber dann tatsächlich begehbar, um das jeweils nächste Level zu erreichen. Dabei muss mal öfter über mehrere Ebenen hinweg denken. Eine nette kleine mystisch gemachte Hintergrundstory schafft zusätzliche Atmosphäre. Die vier Euro für die manchmal leichten, gelegentlich aber auch komplexeren Aufgaben sind gut investiert. Wer dann noch nicht genug hat, kann mit der Erweiterung Forgotten Shores als In-App-Kauf für zwei Euro weitere Aspekte der geheimnisvollen Täler, Plattformen und Welten erkunden.? Chromagun für iOS

The Silent Age

Dieses düstere, dystopische Adventure gehört zu den besten Abenteuerspielen auf dem iPad. Es nimmt seinen Ausgang im Jahr 1972, da es aber um Zeitreisen geht, spielt man bald parallel auch in der Zukunft, wo es eine ebenso mysteriöse wie schlimme Katastrophe gegeben hat. Man rätselt sich mit lakonischen Bemerkungen durch zwei Episoden, die erste gibt es umsonst, die zweite kostet bei Gefallen fünf Euro. Die HD-Version von The Silent Age benötigt rund 1,5 GB Speicherplatz – die sich aber absolut lohnen. Score! World Goals

Mit dieser einfachen Fußball-Simulation spielt man bedeutende Torszenen aus internationalen Turnieren bis zurück in die Achtziger Jahre nach. Das ist manchmal durchaus knifflig und optisch ansprechend gemacht, inklusive Wiederholung und Torkamera. Leider werden Spielernamen weder gezeigt noch genannt. Dafür gibt es für das kostenlose Spiel Erweiterungen wie zusätzliche internationale Turniertore und Legendentore, oder auch Torszenen berühmter Vereine wie Real Madrid oder Liverpool – dafür muss man dann aber zusätzlich bezahlen. Doch auch in der kostenlosen Version ist Score! World Goals von First Touch Games ein unterhaltsamer Zeitvertreib zwischendurch für Fußballfans.?Score! World Goals ist kostenlos, In-App-Käufe möglich Drop Flip

Geschicklichkeit und oft viel Geduld braucht man vor allem mit fortschreitenden Leveln, um einen virtuellen Ball in einen ebensolchen Korb fallen zu lassen. Daran hindern und helfen einem zugleich Vorrichtungen wie schwebende Balken, drehbare Dreiecke und schwingende Kugeln. 100 Level lang kann man sein Glück und Feingefühl damit testen – nichts für Leute mit niedriger Frusttoleranz. Drop Flip kostet 2 Euro. The Room Three

Wie schon die beiden Vorgänger, diesmal aber noch ausführlicher und komplexer, bietet auch The Room Three ausgefeilte Rätselkost auf hohem grafischen Niveau. Mit einem Hauch von Myst, freilich deutlich leichter, navigiert man durch Räume, knackt Maschinen und Schalter, löst dabei geheimnisvolle Rätsel des ”Handwerkmeisters” und entdeckt aufregende Zusammenhänge. Ein Muss für alle Fans von anspruchsvollen Grafik-Adventures. Für die Installation braucht man zunächst immerhin 1 GB freien Speicherplatz.<br> The Room Three kostet 5 Euro. The Trace

Auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple löst man direkt am Tatort komplexe Fälle. Ein auch grafisch gut gemachtes Spiel für Krimifans und Tüftler mit Detektivsinn.<br> Das Game kostet 4 Euro Minion Rush

Fans der Minions können hier auf Bananenjagd gehen Minecraft - Pocket Edition

Auf dem PC ein riesiger Welthit, auch auf dem iPad macht das Aufbau-/Bastel-Überlebensspiel viel Spaß. Die iOS-Version hinkt der PC-Version jedoch im Umfang deutlich hinterher.<br> Die App kostet 7 Euro. Galaxy on Fire 2 HD

Dies ist ein App-Store-Evergreen, der schon lange zu kaufen ist. Dennoch glänzt GoF imer noch mit toller Grafik und einem irren Spielumfang. Galaxy on Fire 2 ist eine Weltraum-Simulation, wo wir als interstellarer Pilot kämpfen, handeln oder Missionen abarbeiten. Sky Gamblers: Storm Raiders

Sky Gamblers ist ein Flugkampfsimulator, der mit schicker Grafik protzt. Es gibt verschiedene Versionen in der Spielereihe, Storm Raiders ist im zweiten Weltkrieg angesiedelt. Im Einzelspielermodus gibt es unterschiedliche Missionen zu erledigen, im Multiplayer kämpfen wir online gegen andere Piloten. Sky Gamblers kostet fünf Euro. Ice Rage

Mini-Eishockey gegen Freunde (auch zu zweit an einem iPad) oder den Computer. Ice Rage ist schnell, hübsch gestaltet und ein prima Spaß für zwischendurch. Ice Rage kostet zwei Euro. XCOM: Enemy Unknown

Die Ankündigungen von 2k Games waren vollmundig: Die Entwickler versprachen, das zu diesem Zeitpunkt etwa ein halbes Jahr alte PC- und Konsolenspiel XCOM: Enemy Unknown verlustfrei auf Apples mobile Plattform iOS zu Portieren. Als dann auch noch der Preis von knapp 18 Euro durchsickerte, war die Erwartungshaltung enorm: Die Qualität des fertigen Spiels musste außergewöhnlich gut sein, um diesen gigantischen App-Preis zu rechtfertigen. Das Ergebnis sprach dann für sich: die iOS-Version von XCOM: Enemy Unknown spielt sich, als wäre das Spiel von vorne herein für diese Plattform entwickelt worden. Neben der runden Geschichte um eine Alien-Invasion und der tollen Inszenierung funktioniert vor allem die Steuerung der Züge und der Aufbau der eigenen Basis hervorragend. Unter dem Strich gilt: Premium-Preis für ein Premium-Spiel ohne Kompromisse! Völlig verdient unser iOS-Spiel des Jahres 2013.Wenn nur alle iOS-Games so wären … Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas

Ein junger Held mit Schwert und Schild? Auf dem Ozean? Klingt fast wie The Legend of Zelda: The Wind Waker. Das Problem: Der Knirps hat scheinbar sein Zelda-typisches Grünes Gewand nebst Zipfelmütze vergessen. Doch auch wenn der Traum eines iOS-Zelda mit Oceanhorn nicht Erfüllung geht, kommt das Spiel verdammt nah an die Vorlage heran – und nutzt dabei das iPhone bzw. das iPad und seine Fähigkeiten konsequent aus. Dass das nicht ohne Kompromisse geht, wird allerdings schnell klar. Unser namenloser Held kann beispielsweise nicht hüpfen, gesteuert wird über einfache Wischgesten auf dem Touchscreen. Das funktioniert prima, richtiges Zelda-Feeling kommt dadurch aber kaum auf. Immerhin: Durch die Wischerei auf dem Bildschirm bedeckt man nicht ständig ein Drittel des sichtbaren Bereichs mit seinen Fingern. Für Adventure-Fans mit Zelda-Faible ein Pflicht-Kauf mit hohem Unterhaltungswert und langer Spielzeit. Assassin’s Creed Pirates

Mit der Geschichte von Assassin's Creed Pirates braucht man sich nicht lange aufzuhalten: Nachwuchs-Freibeuter Alonzo Batilla segelt mit seinem Kumpel Jumao auf der Suche nach Reichtümern durch die Karibik und trifft dabei allerlei Piraten-Prominenz. Das spiel ist lose an den Konsolen-Hit Assassin’s Creed 4 angelehnt. Erzählt wird die Story in mittlerweile ziemlich altmodischen Comic-Gesprächssequenzen, wie man sie heutzutage bestenfalls noch von Nintendo DS-Spielen kennt. Das Abenteuer führt Alonzo durch die gesamte Karibik, im Spiel aufgeteilt in rund 20 Regionen (jeweils mit großen Storymissionen), in denen je 16 Nebenaufgaben auf den Helden warten. Viel zu tun, also Segel setzen und los! Zwar sind die Schiffsgefechte das zentrale Element des Spiels, im Vergleich zum großen Vorbild laufen sie aber stark vereinfacht und in zwei Phasen ab: Im Angriffsmodus ballern wir aus allen Rohren auf den Gegner. Unser Schiff steuern wir dabei nicht, wir lenken lediglich die Kanonen. Anfangs beherrscht unser Kahn nur Breitseiten, später kommen zum Beispiel noch Drehbassen - kleine, zielgenaue Kanönchen - dazu. Wer mag, stellt sich mit Alonzo hinter das Steuerrad und erkundet die Regionen quasi aus der Ego-Perspektive. Bequemer ist es allerdings, in die anfangs vernebelte Übersichtskarte zu wechseln und die Route des Schiffes mit dem Finger zu „malen“. Wer den Nebel schnell loswerden will, erobert - in einer Seeschlacht - die in den Regionen verteilten Leuchttürme. Grand Theft Auto: San Andreas

Fette Hip-Hop-Beats, unflätiger Ghetto-Sprech und einen kompletten virtuellen US-Bundesstaat als Spielwiese: Das war das Erfolgsrezept von GTA: San Andreas, das 2004 zunächst für Sonys Playstation 2 erschienen ist. Nach den beiden iOS-Remakes GTA III und GTA: Vice City hat Entwickler Rockstar Games nun auch San Andreas ein iOS-Remake mit verbesserter Optik verpasst. Getreu dem 1992 angesiedelten Original schlüpfen wir in die Polygon-Haut von Carl „C.J.“ Johnson und verhelfen seiner Gang wieder zurück in die Spur. Im Vergleich zu den iOS-Vorgängern hat Rockstar dieses Mal nicht nur an einer verbesserten Optik gearbeitet, sondern auch die Steuerung verbessert. Angesichts des riesigen Umfangs, der wendungsreichen Story und des toll transportierten 90er-Feelings ist San Andreas die bisher beste GTA-Umsetzung für Apples Mobilgeräte. Asphalt 8: Airborne

Dieses Spiel war im wahrsten Sinne des Wortes der Renner im Jahr 2013. Der mit 89 Cent ziemlich günstige Racer von Gameloft wirft den geneigten Fahrer in einen Karrieremodus mit acht Saisons und gleichzeitig in einen sehr zugänglichen Online-Mehrspielermodus. Das Wort "günstig" ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Wie bei den meisten größeren iOS-Titeln enthält auch Asphalt 8 vielfach die Möglichkeit, echtes Geld per Buttondruck loszuwerden und dafür Fahrzeuge zu kaufen oder Saisons freizuschalten. Auf den insgesamt neun Strecken wartet eine Vielzahl grafischer Effekte auf den Spieler: herrliche Spiegelungen auf regennassen Straßen, Staubwolken, aufspritzende Gischt, Funkenflug, Zeitlupencrashs und dergleichen mehr. Asphalt 8 ist nicht der realistischste Rennspielvertreter für das iPhone, aber ganz sicher der hübscheste. Hin und wieder ruckelt es leicht, was angesichts der tollen Optik aber zu verschmerzen ist. Etwas ärgerlicher sind da einige Streckenelemente, die wie in grauer Videospielvorzeit am Fahrbahnrand aufpoppen. Der Sound bietet gehobene Genrekost. Die Motoren brummen satt, flotte Musik dröhnt in den Menüs und auf den Strecken aus den Lautsprechern. Die geringe Zahl an Strecken wird wettgemacht mit einer hohen Frequenz an Abkürzungsmöglichkeiten, Sprungplattformen und Alternativrouten, die nicht nur links und rechts zu finden sind, sondern auch über oder unter der eigentlichen Fahrbahn. Gameloft stellt dem Spieler vier Auswahlmöglichkeiten bei der Steuerung zur Verfügung. Wir haben uns im Test schnell auf die Neigungssteuerung mit manueller Betätigung von Gas und Bremse konzentriert. Leider hat man nicht die Möglichkeit, die Gas-/Bremsbuttons zu vergrößern. Es kommt mitunter vor, dass der Flitzer plötzlich langsamer wird, weil man unmerklich den Kontakt zum Button verloren hat. Worms3

Amiga-Fans werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Den Spieleklassiker gibt es auch für das iPad. Hier bekämpfen sich Würmer mit schweren Waffen in einer 2D-Landschaft. Das klingt zugegebenermaßen nicht unterhaltsam, besonders mit mehreren Mitspielern ist Worms jedoch grandios. The Room

Auch wenn es sich bei The Room um ein Knobelspiel handelt, erinnert es von seiner Aufmachung her an Spiele wie Call of Duty oder Total Conquest. Der Spieler navigiert durch verschiedene Räume und Szenen in realgetreuer 3D-Grafik per Wischgestik und Zwei-Finger-Touch-Bewegung. So kann der Spieler beispielsweise durch den Raum schreiten und sich um Gegenstände herum bewegen. Das Spiel gibt es für das iPad und iPhone – macht aber auf jedem Gerät Spaß. Auf Grund der hohen Grafikleistung, die das Spiel benötigt, erfordert The Room Pocket mindestens das iPhone 4S. The Room Pocket verspricht Rätselspaß auf hohem Niveau. Im ersten Level betreten Sie einen Raum, in dem sich ein Tresor befindet. Um ihn zu öffnen, müssen Sie den Schlüssel finden, der sich an einem geheimen Ort befindet. Um den Schlüssel zu finden, müssen Sie Rätsel lösen. Hilfestellung bekommt man mit einem Fingertipp auf das Fragezeichensymbol. Achtung, die Rätsel haben es in sich. Anfänger dürften sich zunächst etwas schwer tun, doch je höher der Schwierigkeitsgrad, desto größer der Ansporn. Call of Duty: Strike Team

Mit der Call-of-Duty-Serie verbindet man gemeinhin zwei Dinge: Bombastische Inszenierung und direkte, knallharte Action. Beides bietet der aktuelle iOS-Ableger Strike Team nur sehr reduziert – und doch ist es einer der besten Serienableger. Neben klassischem Shooter-Gameplay bietet Strike Team nämlich auch noch eine Taktik-Komponente, die das ansonsten recht schnöde Geballer sehr schön auflockert und für Abwechslung sorgt. Dazu schaltet Call of Duty: Strike Team auf Wunsch in die Vogelperspektive und lässt uns die Truppe wie in einem Strategiespiel befehligen. So lassen sich knifflige Passagen, in denen man aus der Ego-Perspektive keine Chance gegen die Angreifer hätte, aus der Draufsicht mit mehr Überblick lösen. In Puncto Technik kann Strike Team übrigens auch glänzen, denn es gehört zu den hübschesten mobilen Shootern des Jahres. Icycle on thin Ice

Dieses Spiel ist ein absolutes Jum'n'Run-Highlight und punktet durch ein hervorragendes Design. Helfen Sie Dennis, seine Freundin wiederzufinden, deren Kuss die Welt um ihn herum zum Schmelzen bringen kann. Real Racing 3

Viel wurde – auch bei uns – diskutiert, ob das Free-2-Play-Modell Fluch oder Segen ist. Nach mehreren Updates mit neuen Modi, Autos und Strecken hat EA aber mittlerweile einen vernünftigen Mittelweg zwischen Gratis-Gameplay und In-App-Käufen gefunden unter den realistischen iOS-Racern unser Favorit! Pou

Das Tamagotchi-Spiel, das mehrere beliebte Spiele wie Doodle-Jump oder ta the Frog vereint Lumosity

Wer sein Gedächtnis und seine Stressresistenz trainieren möchte, sollte sich dieses Spiel herunterladen. Die Gratisvariante ist hierbei völlig ausreichend. Infinity Blade III

Mit Infinity Blade III hat sich Entwickler Chair selbst übertroffen. Der dritte Serienteil merzt konsequent die wenigen Schwächen der beiden Vorgänger aus und zeigt, was die neue 64-Bit-CPU von iPhone 5S und iPad Air drauf hat. Wer auf Action steht, investiert hier an der richtigen Stelle. Limbo

Dieses Spiel beeindruckt nicht nur Designer. Der Spieler wird mitten in eine düstere Welt in Scherenschnitt-Optik hineingeworfen. "Ein Junge will wissen, was mit seiner Schwester passiert ist. So betritt er Limbo." Mehr erfahren wir nicht. Wir suchen in einer gruseligen Zwischenwelt nach unserer Schwester. Kein Intro, keine Anleitung, kein Hauptmenü – nichts davon. Limbo wirft den Spieler direkt in die düstere Graustufenwelt des Limbus, einer Art Vorhölle. Und so hüpfen und klettern wir uns durch diese bedrohliche Welt, lösen dabei jede Menge kniffliger und abwechslungsreicher Rätsel. Limbo ist ein Adventure-Spiel aus dem Jahr 2010, was es nun auch für iOS gibt. Hier gibt es weder Charaktere noch einzelne Levels oder eine Story. Wir müssen Hindernisse und Gegner überwinden, indem der kleine Pixeljunge Hilfsmittel findet und für sich nutzt. Limbo ist schön atmosphärisch - aber düster, nichts für Kinder und sehr knifflig. Der Protagonist stirbt oft viele Tode, bis der Spieler verstanden hat, wie das jeweilige Hindernis ausgetrickst wird. Zum Glück gibt es viele Speicherpunkte, sodass sich der Frust in Grenzen hält. Jelly Splash

Suchtfaktor garantiert. Bringen Sie möglichst viele gleichfarbige Jellys zum Platzen Bananakong

Auch in diesem Spiel geht es um Bananen. Rennen Sie so schnell wie möglich durch den Dschungel, bevor die Obst-Lawine Sie überrollt. Pretentious Game

Die Gratis-Alternative zu About Love, Hate and the other ones.

Was ein Spitzenspiel ausmacht

Ein richtig gutes iPad-Spiel muss mehrere Bedingungen erfüllen, um ganz vorne mit dabei zu. Am besten bringt dies die Phrase "leicht zu lernen - schwer zu meistern" auf den Punkt. Gelungene iPad-Spiele schrecken den Spieler nicht mit komplexen Tastenkombinationen ab und erfordern auch nicht viel Vorwissen und Übung.

Jeder soll damit zurechtkommen. Anschließend muss die Anspruchskurve aber ansteigen, damit man auch nach einiger Übung noch Spaß hat und sich immer wieder herausgefordert fühlt. Ganz besonders wichtig ist dabei die intuitive Steuerung. Hier wollen wir keine adaptierte Maus-, Joypad- oder Tastatursteuerung sehen.

Zum Glück gibt es einige Spiele, die diesen Spagat großartig schaffen, obwohl sie teilweise nicht einmal direkt für das iPad entworfen wurden. Bestes Beispiel ist hier " World of Goo ": Auf beinahe jeder Plattform war dies ein Hit, aber erst auf dem iPad passt die Steuerung wirklich perfekt zum Spiel. Auch PC-Spiele wie "Sim City" oder "Die Siedler" können auf dem iPad richtig gut funktionieren. Richtig perfekt sind aber nur die Spiele, die die Entwickler sich für das iPad ausgedacht haben.

Wischen, ziehen oder tippen wie bei Angry Birds, Flick Kick Football und Infinity Blade funktioniert perfekt und bedarf keiner abstrahierten PC-Steuerung mit virtuellen Tasten oder Reglern. Gerade solche Spiele sind es, die man immer wieder öffnet, um seinen Highscore vielleicht doch noch ein kleines bisschen in die Höhe treiben zu können.

Andere Spiele dagegen punkten einfach durch ihre Kreativität und die vielen originellen Einfälle der Entwickler. GTA Chinatown Wars ist zwar nichts für Kinder, hat aber so viel Abwechslung, Nebenmissionen und Minispiele, dass man Tage beschäftigt ist, die freie Spielwelt zu erkunden. (Macwelt)