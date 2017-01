Gideon Smart Home Gideon Smart Home Das Zuhause fernsteuern: Mit Gideon Smart Home können Sie diverse intelligente Haushaltsgeräte jederzeit am Smartphone überwachen und bedienen. Die kostenlose Android-App Gideon Smart Home soll Nutzern herstellerübergreifend Kontrolle über eine Vielzahl von Smart-Home-Geräten bieten. Auch weil es in dem Bereich noch keinen universellen Standard gibt, können Sie mit der App leider nicht alle schlauen Geräte steuern - die Liste ist hier aber vergleichsweise lang. Zu den kompatiblen Herstellern zählen Sonos, Philips, Motorola und Wemo. Genauere Infos finden Sie auf der Gideon-Webseite und im App Store. Eine deutsche Übersetzung der App steht zwar noch aus, die Funktionsliste kann sich aber sehen lassen: Zugänge und Berechtigungen zu Ihren Geräten können Sie per App mit Familienmitgliedern oder Gästen teilen, Sie dürfen mehrere „smarte“ Wohnungen in einer App steuern und für typische Situationen oder Tageszeiten lassen sich vordefinierte Einstellungen in einem Verhaltensprotokoll speichern. Wenn also vormittags niemand zuhause ist, können Sie zyklisch Licht und Heizung abschalten oder nachts den Router ausknipsen und die Stereo-Anlage der Kinder vom Stromnetz nehmen. Fazit zum Test der Android-App Gideon Smart Home Diese Smart-Home-App ist bereits mit zahlreichen Herstellern und Geräten kompatibel, deckt das gesamte Angebote intelligenter Haushaltsgeräte aber auch nur auszugsweise ab. Deutschsprachig, kostenlos