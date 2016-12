Pokémon GO Dank erweiterter Realität macht das Monstersammeln bei Pokémon GO so viel Spaß wie noch nie. Der kostenlose Titel ist schon fast eine kleine Revolution in Sachen Gaming. Schon vor dem Release-Termin gab es um Pokémon GO jede Menge Hype - das hat sich auch nach der Veröffentlichung kaum geändert. Kein Wunder, schließlich kommen Spieler dem Abenteuer vom Jagen und Fangen der Pokémons in dem Augmented-Reality-Spiel so nahe wie nie. Turtok, Pikachu, Glurak und wie sie alle heißen dürfen Sie per GPS-Unterstützung mit dem Smartphone in der Hand im Freien jagen, per Blick durch die Smartphone-Kamera finden sie die mannigfaltigen Monsterchen. Neben der sportlichen Betätigung an frischer Luft lebt das Gameplay dabei von sprichwörtlicher spielerischer Freiheit und dem Charme, zuhause, im Urlaub und praktisch überall auf der Welt auf Monster-Hatz und Item-Jagd gehen zu können. In der Atmosphäre des Spiels lässt sich dabei schnell versinken: Wasser-Pokémons finden Sie etwa nur an Seen oder am Meer, spezielle Shops finden Sie an Orten wie Museen oder Sehenswürdigkeiten und an der Entwicklung neuer Pokémons dürfen Sie vom Ausbrüten bis zum Auswachsen selbst teilhaben. Sturm auf Polizeistation Das Suchen, Finden und Sammeln der drolligen Pokémons entwickelt bei diesem Spiel schnell einen fesselnden Reiz. Dass die kleinen Monster aber überall erscheinen können, hat auch skurrile Auswüchse: Weder der Eiffelturm, das Brandenburger Tor noch Polizeistationen sind vor den unermüdlichen Poké-Jägern sicher: Im australischen Darwin etwa, wurde eine Polizeiwache nach dem Release gleich mehrfach beinahe überrannt: Die Spieler waren auf der Jagd nach Sandan, einem „Boden“-Pokémon. Fazit zum Test der Android-App Pokémon GO Verdienter Hype: Pokémon Go realisiert das Prinzip von Augmented Reality mit viel Atmosphäre, fesselndem Gameplay und zwingt ganz nebenbei zu mehr Bewegung im Freien. Deutschsprachig, kostenlos