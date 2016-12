Spielen am Arbeitsplatz wird vom Chef nicht gern gesehen, ein Spiel auf dem Arbeitsrechner zu installieren, dürfte oft unmöglich sein. Doch es gibt eine Lösung: (Flash)-Spiele, die im Browser laufen. Wir stellen Ihnen auf dieser Seite und auf den beiden folgenden Seite eine Auswahl witziger, spannender und kurzweiliger Games für die Mittagspause vor. Zuvor aber ein paar Hinweise zur Flash-Technologie und zur Werbung rund um die Flash-Spiele inklusive einiger Sicherheits-Tipps.

Flash-Spiele aus den unterschiedlichsten Genres

Unser Auswahl umfasst aktuell verfügbarte Flash-Spiele aus den unterschiedlichsten Genres: Geschicklichkeitsspiele, "Brettspiele", Action-Shooter, Arcade, Logikspiele, Flipper, Adventure und Kartenspiele. Selbstverständlich kommen auch Retro-Klassiker zum Zug. Zu jedem Spiel geben wir eine kurze Einführung, damit Sie Ihre kostbare Mittagspause nicht mit Spielen verschwenden, die Ihnen gar nicht gefallen.

Wichtig: Im Browser muss das Flash-Plugin installiert sein. Und die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers müssen Flash erlauben.

Sicherheits-Tipp: Flash am besten in Chrome nutzen

Sie haben den Flash-Player auf Ihrem Rechner nicht installiert, um die mit Flash verbundenen Sicherheitslücken zu vermeiden? Dann spielen Sie unsere Spiele doch im Chrome-Browser. Er verfügt über einen eigenen, integrierten Flashplayer. Wenn Sie Chrome als Browser nutzen, dann können Sie auf die Installation des Flash Players verzichten. Zumal Google Lücken in seinem integrierten Flashplayer rasch schließt.

Standardmäßig ist Flash in Chrome aktiviert, Sie können Flash aber auch in Chrome abschalten und die Flash-Funktion nur dann aktivieren, wenn Sie zum Beispiel unsere Flashspiele daddeln wollen. Und danach Flash wieder abschalten.

Hinweis: Einige Spiele laufen auch ohne Flash

Die Flash-Technologie befindet sich auf dem Abstellgleis. Deshalb nehmen wir nach und nach immer mehr Spiele in diese Sammlung auf, die zwar im Browser laufen, aber nicht zwingend Flash voraussetzen. Schließlich lassen sich Browserspiele auch mit Skriptsprachen wie Javascript oder mit HTML5 entwickeln.

So starten Sie ein Flash-Spiel

Der Weg zum Spiel ist immer gleich: Auf den von uns angegebenen Link klicken. Das Spiel öffnet sich im Browser, unter Umständen müssen Sie auf der jeweiligen Website vorher noch einen anderen Link anklicken. Bei den meisten Flashspielen erscheint zunächst Werbung, teilweise sehr massiv. Klicken Sie nicht sofort wild herum, sondern schauen Sie sich jede Spieleseite zunächst einmal in Ruhe, um nicht versehentlich auf die unerwünschte Werbung zu klicken. In der Regel erscheint unter der Werbung ein Verlaufsbalken, der das Laden des Flashspiels zeigt. Erst wenn das Spiel vollständig geladen ist, können Sie damit loslegen, indem Sie auf "Play" oder "Start" oder ähnliches klicken.

Teilweise ist der Werbevorspann auch direkt in das Spiel integriert. Warten Sie dann einfach in Ruhe ab, bis die Werbung durchgelaufen ist. Auf einigen Seiten ist das gewünschte Spiel etwas versteckt platziert. Lassen Sie sich in diesem Fall nicht von der Werbung auf der Seite ablenken und suchen Sie das Spiel.

Die Spielregeln gegebenenfalls lesen und los geht's.

Und hier kommen unsere Spiele für den Browser:

Redcarpetrampage: Leonardo DiCaprio jagt den Oscar

Steuern Sie in dem Spiel "Roter-Teppich-Amoklauf" Leonardo DiCaprio mit den Tasten "G" und "H", damit der Schauspieler möglichst schnell vorwärts läuft. Mit einem Druck auf die Leertaste lassen Sie DiCarprio in die Höhe springen.

Ziel des Spiels: Endlich den Oscar schnappen (das Spiel entstand, bevor DiCaprio den Oscar erhielt) und unterwegs auch noch viele Emmys und Golden Globes einsammeln. Aufgepasst: Fotografen und Lady Gaga stehen DiCaprio im Weg.

Das Spiel ist kostenlos und funktioniert auch ohne Flash.

Tanki Online

Als Panzerkommandeur kettenrasselnd durch die Landschaft zu rollen und andere Panzer abschießen - dieses Spiel-Genre gehört seit den Zeiten von C64 und Atari einfach zum gepflegten Zeitvertreib vor TV-Gerät und Monitor. Mit Tanki Online können Sie sich diesen politisch hoffnungslos unkorrekten Spaß auch im Browser gönnen. Dabei kämpfen Sie online gegen Panzerkommandanten aus der ganzen Welt. Die Testrunde können Sie ausprobieren, ohne dass Sie sich dafür anmelden oder registrieren müssen. Um sich richtig mit anderen Onliner-Spielern messen zu können, müssen Sie sich mit einem Dummy-Namen und einem Passwort anmelden - eine Mailadresse oder andere sensible Daten müssen Sie dagegen nicht angeben. Für Panzerfans ein faires und unterhaltsames Angebot. Anders als in der eher harmlosen Testrunde geht es im eigentlichen Spiel aber heftig zur Sache, ruckzuck wird Ihr Panzer abgeschossen. Hier hilft nur stetes Üben.

Ihren Panzer, den Sie in der Draufsicht aus der Vogelperspektive steuern, bedienen Sie mit den Pfeiltasten, gefeuert wird mit der Leertaste und den Turm schwenken Sie mit "Z" und "x".

Haunted House

Den Atari-Klassiker gibt es auch für den Browser. Gesteuert wird mit den Pfeiltasten.

Haunted House

360 Supreme Catcher

Sie müssen bei 360 Supreme Catcher mit dem Paddel alle Bälle in der vorgegebenen Zeit fangen, um möglichst viele Punkte zu machen und in den nächsten Level zu gelangen. Sie dürfen jeweils nicht mehr als zehn Bälle durchlassen.

Das Spiel wird mit der Tastatur gesteuert. Sie wählen mit den Cursortasten die Spielform und können Einstellungen vornehmen. Dabei wechseln Sie mit den Pfeiltasten die Felder und legen die Einstellung mit der Enter-Taste fest. Sie starten dann das Spiel ebenfalls mit Enter auf Start. Sie müssen die Farbe des Paddels der Farbe der Bälle anpassen. Sie wechseln die Farbe des Paddels mit den Tasten: A = blau, S = rot, D = grün, F = gelb und G = grau. Das Paddle wird mit den Pfeiltasten bewegt.

Black Petes Lemmings

Sie müssen in der vorgegebenen Zeit in jedem Level die "Zwarte Pieten" (Knecht Ruprecht) mit Ihren Geschenksäcken so schnell wie möglich zum jeweiligen Ziel bringen, ohne zuviele der kleinen Wanderer unterwegs durch Unfälle zu verlieren.

Das Spiel wird mit der Maus gesteuert. Die kleinen Kerle laufen von alleine immer in eine Richtung, bis sie auf ein Hindernis stoßen, dann drehen sie um und laufen in die andere Richtung. Um das Spielfeld weiter überblicken zu können, klicken Sie auf die roten Pfeile.

Black Petes Lemmings

The Fancy Pants Adventure World 2

In Brad Bornes Fancy Pants Adventure World 2 steuern Sie mit den Tasten eine Figur namens Fancy Pants, die wie mit einem Bleistift gezeichnet aussieht. Ihre Aufgabe: Holen Sie sich Ihr Eis von einem Riesen-Karnickel zurück.

Cat Mario Online

Bei Cat Mario Online können sich Katzen-Freunde verwirklichen. Und in die Rolle einer weißen Katze schlüpfen, die versucht so weit wie möglich voran zu kommen. Doch überall auf dem Weg lauern Feinde auf sie. Die einzige Rettung der Katze besteht im Springen.