Ein Antiviren-Programm sollte jeder Windows-User installiert und zumindest die Windows-Firewall aktiviert haben. Leider genügt das nicht, um vor Hacker-Angriffen gefeit zu sein. Weil viele Hacker in unverschlüsselten Netzwerken auf ihre Opfer warten, sollten Sie, wenn möglich, öffentliche WLANs nicht für sensible Datenübertragungen nutzen. Aktivieren Sie aus diesem Grund auch bei Ihrem Mail-Anbieter unbedingt die verschlüsselte Datenübertragung HTTPS. Viele Anbieter stellen das aber mittlerweile automatisch vorab ein - auch Facebook. Mit den nützlichen Gratis-Tools aus unserer Galerie klopfen Sie Ihr Netzwerk außerdem auf Schwachstellen ab und lagern Ihre Daten sicher vor fremdem Zugriff.

Snort

Der Sicherheitsscanner Snort überprüft Netzwerke auf Hackerangriffe und schlägt zuverlässig Alarm wenn die Gefahr eines Einbruchs droht. DEFT

DEFT steht kurz für „Digital Evidence & Forensic Toolkit“ und ist ein Live-System auf Linux-Basis, das einen Werkzeugkasten forensischer Tools bereit stellt. USBDeview

Möchten Sie wissen, ob eine andere Person außer Ihnen selbst einen USB-Stick an Ihrem Rechner verwendet hat (etwa um Daten zu klauen), gibt Ihnen das praktische Tool umfassende Auskunft über das verwendete Gerät. AirSnare

Die Freeware AirSnare ist ein auf Winpcap aufbauendes Tool, das sich in ein WLAN einklinkt und auf fremde MAC-Adressen achtet - also das eigene WLAN überwacht. Taucht plötzlich eine nicht autorisierte Adresse auf, kann die Freeware beispielsweise die Protokollierung der IPs von fremden Rechnern und das Sperren des Netzwerkzugriffs durchführen. Microsoft Attack Surface Analyzer

Microsoft Attack Surface Analyzer hilft Ihnen dabei, das System auf Sicherheitsprobleme hin zu analysieren und mögliche Lücken sofort zu schließen. Hotspot Shield

Wollen Sie die Freiheit des Internets auch außerhalb Ihrer vier Wände oder dem Büro nutzen, werden Sie mit Ihrem Wireless-Lan sehr leicht Opfer von Hackern, die die Verbindung zum Hotspot für Angriffe nutzen können. Dagegen schützt Sie der kostenlose Hotspot-Shield. NetWorx

Wenn Sie wissen möchten, was in Ihrem Netzwerk geschieht, dann hilft Ihnen NetWorx. Das kompakte Tool sammelt alle Informationen und zeigt sie an. Password Safe and Repository

Am besten ist natürlich, wenn Sie sich alle Passwörter merken können. Bevor Sie jedoch Passwörter aufschreiben, weil Sie hin und wieder einige vergessen, sollten Sie besser einen Passwort-Safe verwenden! Eraser

Für den Fall der Fälle: Sollten Hacker in Ihr System eindringen, sollen Sie so wenig wie möglich finden. Löschen Sie darum sensible Daten, die Sie nicht mehr benötigen mit einem Spezial-Tools, das die Wiederherstellung verhindert. Secure Login

Das Addon Secure Login kann auf Login-Seiten Javascript temporär abschalten, was zusätzliche Sicherheit gegen Cross-Site-Scripting bietet. NoScript

Blocken Sie Schadcode auf dubiosen Seiten. Vertrauenswürdige Seiten wie pcwelt.de können Sie auf eine Whitelist setzen. Emsisoft Anti-Malware

Wer sich Malware wie Trojaner, Rootkits und Spyware eingefangen hat und diese schnell wieder loswerden möchte, kann auf das Anti-Malware-ToolEmsisoft Anti-Malware zurückgreifen. HTTPS Everywhere

Das Firefox Add-On sorgt dafür, dass Internetseiten beim Surfen - falls vorhanden - als HTTPS-verschlüsselte und wesentlich besser gesicherte Variante geöffnet wird. Skipfish

Der Google-Sicherheitsscanner Skipfish sucht nach Sicherheitslücken in Websites und Webanwendungen. USB-Schreibschutz

Datenspione kommen nicht selten über den USB-Stick. Ersparen Sie sich das manuelle Aktivieren und Deaktivieren des Schreibschutzes für Ihre USB-Geräte.

Weil das am besten abgeschottete Netzwerk keinen Schutz bietet, wenn das Passwort zu einfach ist, enthält die Download-Galerie auch einen Passwort-Safe. In diesem legen Sie Passwörter verschlüsselt ab. Den Zugang gibt es nur mit einem Master-Passwort - das einzige, das Sie sich ab sofort noch merken müssen. Umso wichtiger ist jedoch, dass dieses hohen Ansprüchen genügt. Vermeiden Sie unbedingt die häufigsten Passwort-Fehler . Wählen Sie kein Passwort, das so in einem Lexikon stehen könnte. Per Brute-Force-Attacke probieren Hacker stupide alle bekannten Wörter von A bis Z durch. Bei heutiger Hardware ist das oft eine Sache von Sekunden, bis sie Ihr Passwort auf diese Weise geknackt haben. Zahlen an Stelle der Buchstaben - etwa Geburtstage sind auch nicht besser. Besser ist eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, die Sie sich über einen Merksatz merken. Ein Beispiel: "Ich lese jeden Tag PC-WELT.de!" Nehmen Sie nur die ersten Buchstaben als Passwort: IljTP-W.de!". Ersetzen Sie nun Buchstaben durch ähnlich aussehende Zahlen und/oder Sonderzeichen - etwa: "11jTP-W.de!". Sichere Passwörter können gerne noch etwas länger sein.

