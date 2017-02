Armorfly Browser & Downloader Mit extra Sicherheits-Funktionen und einem universellen Download-Tool für Videos macht Surfen mit diesem Browser richtig Spaß. Armorfly Browser & Downloader ist ein komfortabler Browser, bei dem die Entwickler nicht an Extras gespart haben. Die App kommt mit einem integrierten Daten-Tresor daher, in dem Sie Dateien, Videos oder Fotos sicher vor Dritten schützen können. Eine universelle Download-Funktion für Videos ist ebenfalls an Bord, damit lassen sich von vielen Portalen im Netz mühelos ausgewählte Online-Videos herunterladen und lokal abspeichern. Welche Dateien aus dem Netz kopiert werden können, erkennt die App selbstständig. Auch bei der Privatsphäre geht der Browser einen eigenen Weg: Persönliche Daten werden nach jeder Sitzung automatisch gelöscht, ein Wechsel in einen Inkognito-Modus ist so erst gar nicht nötig. Der Nachteil: Sie können Ihren eigenen Spuren nicht mehr folgen. Wer also beim Surfen über eine interessante Seite stolpert und kein Lesezeichen ablegt, findet die Adresse unter Umständen nicht wieder. Inklusive Ad-Blocker An Funktionen mangelt es diesem Browser nicht, auch ein Ad-Blocker ist standardmäßig aktiv. Der blendet Pop-Up-Werbung und Banner einfach aus. Das schont nicht nur die Augen sondern entlastet auch die Bandbreite. Einen Virenschutz haben die Entwickler ebenfalls integriert, Downloads von APK-Dateien werden damit automatisch nach Schadsoftware gescannt. Auch ein Webseiten-Übersetzer ist an Bord. Fazit zum Test der Android-App Armorfly Browser & Downloader Mit satten Extras für sicheres und privates Surfen sowie Download-Funktionen für diverse Online-Videos und einem Daten-Tresor mangelt es diesem Browser nicht an komfortablen Extras. Deutschsprachig, kostenlos