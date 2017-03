Wenn Unternehmen in Echtzeit agieren und Mitarbeiter, Produkte, Bereiche sowie Kunden miteinander verbunden und nicht nur im Austausch sind, werden plötzlich neue Geschäftschancen und -modelle möglich. Genau das ist Live Business. Damit dies gelingt, muss die Transformation zu einem vernetzten Unternehmen ganzheitlich erfolgen - von Produktion, Logistik, Finanzen bis Marketing und Vertrieb. Wie Live Business in der unternehmerischen Realität aussehen kann, demonstriert SAP auf der CeBIT 2017 in Showcases, Experten-Foren, Guided Tours und natürlich im persönlichen Gespräch. Erfahren Sie außerdem, mit welchen Innovationen die SAP Sie begleitet: von Machine Learning und IoT über Microservices, Blockchain und den Einsatz digitaler Assistenten - alles auf Basis von SAP HANA, SAP S/4HANA und der SAP Cloud Platform.

Erfahren Sie im Video, was Sie am SAP CeBIT Stand in Halle 4 erwartet. Sprechen Sie persönlich mit den SAP-Experten.