Informationen und Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts und Artificial Intelligence das Benzin beziehungsweise der Strom für den E-Betrieb. Daten liefern den Menschen und somit auch in verdichteter Form den CIOs eine zunehmend wegweisende Entscheidungsgrundlage. Die massive Explosion von Daten führt dazu, die digitale Customer Journey für sich neu analysieren zu müssen, um eine 1:1-Kundenansprache zu ermöglichen und das Time to Market sowie die Qualität zu verbessern.

Das exponentielle Durchdringen traditioneller Prozesse durch IT beziehungsweise die Adaption moderner und -Tools überrollt immer noch viele Entscheider und auch die Konsumenten. Ein Ende ist nicht in Sicht - ganz im Gegenteil. Wer sich nicht intern und extern digital transformiert, ist aktuell in einer Abwärtsspindel und wird in den kommenden zehn Jahren aus dem Markt ausscheiden.

Reagieren wie ein Startup

Die Herausforderung dabei ist die immense Geschwindigkeit, mit der Konsumenten durch neue, zunehmend intelligente und digitale Services angesprochen werden und der daraus resultierende Druck auf etablierte Unternehmen. Heutzutage müssen sich Unternehmen ständig neu hinterfragen und im Grunde eine Reaktionsfähigkeit analog zu einem Startup aufbauen. Teilweise gelingt dies tatsächlich nur über die Neu- bzw. Ausgründung einer weiteren Gesellschaft, um auf der sogenannten grünen Wiese und immer häufiger mit einer Silicon Valley-Mentalität starten zu können.

Andernfalls verlieren Unternehmen in zunehmendem Maße ihre Stammkunden an neue und teilweise sogar branchenfremde Wettbewerber.

Digital Business Transformation ist daher nach wie vor in aller Munde und sicherlich als überlagernder Trend die höchste Priorität für jeden CIO und zunehmend auch den CDO.

Die wichtigsten Technologie-Trends 2017