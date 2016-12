Hat sich der Mauszeiger da gerade von alleine bewegt? Was bedeuten diese kryptischen Fehlermeldungen? Und woher kommt das unbekannte Programm im Taskmanager? Wenn sich der eigene Rechner seltsam verhält, vermutet man schnell einmal einen Virus im System. Gewissheit verschafft der Scan durch ein Antivirus-Programm.

Doch manche Malware wird nicht von jeder Antiviren-Software erkannt. Eine Überprüfung des Systems durch ein zweites Antivirus-Tool kann da Gewissheit schaffen. Gut geeignet für diesen Zweck sind Online-Virenscanner, da diese nicht dauerhaft auf Ihrem Rechner installiert sind und somit auch nicht mit installierter Antiviren-Software in Konflikt geraten.

Neben dem Sicherheitsaspekt einer zusätzlichen Überprüfung ist ein großer Vorteil von Online-Virenscannern, dass sie stets aktuell sind und nicht von einem bereits kompromittierten System beeinträchtigt werden. Auch für den Fall, dass Sie nur einzelne Dateien auf Ihre Sicherheit hin überprüfen wollen, gibt es entsprechende Onlinedienste.

Bei den Online-Scannern, die das System überprüfen, handelt es sich allerdings nicht um reine Web-Anwendungen. Sie laufen zwar fast allesamt im Browser, benötigen aber immer eine kleine portable Hilfanwendung um auf alle Dateien zugreifen zu können. Die Scanner für Einzeldateien sind hingegen reine Online-Anwendungen. Hier laden Sie einzelne Dateien hoch, und das Programm checkt sie in der Regel gegen eine Vielzahl von Antiviren-Engines.

Tipp: Einige Online-Scanner bieten auch die Möglichkeit an, verdächtige Dateien direkt per Mail zu überprüfen. Leiten Sie einfach die Mail etwa an Virustotal und die Mail-Adresse scan@virustotal.com (mit dem Betreff "SCAN") weiter. Sie erhalten dann binnen weniger Sekunden das Ergebnis der Untersuchung. Das ist besonders dann praktisch, wenn Sie eine Mail mit verdächtigem Inhalt erhalten und schnell eine Analyse des Inhalts wollen.

In unserer Galerie stellen wir Ihnen zehn kostenlose Online-Virenscanner vor, mit denen Sie Ihr ganzes System oder einzelne Dateien auf Malware, Adware und Spyware überprüfen können.

Bitdefender Quickscan

Bitdefender Quickscan ist ein rudimentärer aber sehr schneller Malware-Checker. Das Hilfsprogramm des Tools überprüft dabei lediglich die derzeit aktiven Programme und ein paar wichtige Dateien. Es werden weder die Festplatten gescannt, noch gibt es bei Fund irgendeine Reinigungsfunktion. Dafür dauert ein Scan meist auch weniger als 60 Sekunden. Eset Online-Scanner

Der Eset Online-Scanner untersucht das System mit seinem kleinen Hilfsprogramm nach infizierten Dateien und Rootkits im Arbeitsspeicher. Bei Fund versucht der Scanner den Schadcode zu entfernen, oder löscht die infizierte Datei. Sie müssen vor dem Scan auswählen ob auch nach potentiell unerwünschten Anwendungen gesucht werden soll, oder nicht. Sie sollten außerdem ebenfalls den Scan von Archiven aktivieren, auch wenn diese erst im entpackten Zustand eine aktue Gefahr bedeuten. F-Secure Online-Scanner

Der Online-Scanner von F-Secure läuft nicht direkt im Browser, sondern in einem gesonderten Programm. Dabei scannt es nur die aktiven Programme im Arbeitsspeicher und einige Programmdaten aus Ihrem Benutzerprofil. Deshalb geht eine Überprüfung auch sehr schnell. Bei Fund wir die entsprechende Datei gelöscht. <a href="https://www.f-secure.com/de_DE/web/home_de/online-scanner" target="_blank">Hier geht´s direkt zum Online-Scanner von F-Secure</a> Trend Micro House Call

Trend Micro House Call läuft ebenfalls nicht direkt im Browser sondern in einem gesonderten Programm. Standardmäßig ist hier die Schnellsuche aktiviert, bei der nur Arbeitsspeicher, Autostart und ausgewählte Ordner überprüft werden. Sie können über die Einstellungen aber auch einen kompletten Systemscan durchführen. Avira Online Scanner

Beim Online-Scanner von Avira können Sie verdächtige Dateien (bis zu 5 Dateien, max. je 50 MB) oder URLs einsenden, die dann sofort mittels der Antiviren-Scan-Engine überprüft werden, die auch Avirta Antivirus verwendet. Im Formular werden Sie auch um Kontaktinformationen gebeten. Das Ergebnis des Online-Scans erhalten Sie sofort. Virustotal

Der bekannteste Antivirus-Dienst zum Überprüfen einzelner Dateien ist das Angebot von Virustotal.com. Dort können Sie Dateien bis zu einer Größe von 128 MB - kostenlos auf Schädlinge scannen. Dabei kommen mehr als 50 aktuelle Antiviren-Programme zum Einsatz. Zusätzlich können Sie damit auch URLs analysieren. Virscanorg

VirSCAN.org ist ein kostenloser Dienst, mit dem Sie verdächtige Dateien mit Hilfe mehrerer Antiviren-Engines überprüfen können. Das Limit pro Datei liegt bei 20 MB. Unterstützt wird auch das Scannen von in ZIP- und RAR-Archiven abgelegten Dateien, mit einem Limit von 20 Dateien pro Archiv. Dr. Web

Auf der Online-Scanner vor Dr. Web prüft ihre hochgeladenen Dateien und Archive - allerdings nur mit der eigenen Engine. Metadefender

Bei Metadefender (früher hieß er Opswat Metascan Online) handelt es sich um einen Multi-Engine-Checker wie Virustotal. Allerdings können Sie hier Dateien bis zu einer Größe von 140 MB hochladen. Diese werden dann gegen 43 Engines geprüft. Außerdem können Sie mit dem IP-Scanner auch überprüfen, ob das System hinter einer IP-Adresse kompromittiert wurde. Jotti

Jotti´s Malware Scan ist einer der ältesten Online-Scanner für Dateien. Sie können damit bis zu 5 Dateien gleichzeitig gegen 21 Scanner überprüfen lassen. Jede Datei darf dabei nicht größer als 50MB sein.

(PC-Welt)