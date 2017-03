Die BWI zählt mit über 3.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 640 Mio. Euro zu den 10 größten IT-Service-Providern in Deutschland. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Bandbreite von Informationstechnik und Telekommunikation: von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb. Als 100-prozentige Bundesgesellschaft ist die BWI auf dem Weg vom IT-Dienstleister der Bundeswehr zum IT-Systemhaus.

Breites Aufgabenspektrum für vielfältige Chancen

Da die BWI ein komplexes IT-System betreibt, bietet sie ein breites Aufgabenspektrum mit vielfältigen Spezialisierungsmöglichkeiten. Young Professionals und Professionals haben die Möglichkeit, an ganz verschiedenen Technologien für das IT-System von morgen mitzuarbeiten. Egal ob als SAP-Berater, System-Engineer, IT-Architekt, IT-Sicherheitsspezialist oder als Projektmanager - bei der BWI ist jeder mit herausfordernden Aufgaben und innovativen Technologien befasst. Ein Arbeitsplatz mit Zukunft bei dem sich IT-Experten voll einbringen können.

IT-Liebhaber gesucht…

Wie realisiert man mehrere tausend Projekte parallel, steuert tausende von Servern und PCs und führt SAP in einer Großorganisation ein? IT-Fachleute, die Antworten auf diese Fragen kennen, sind bei der BWI richtig. Denn Projekte sind das tägliche Geschäft der BWI und nicht im kleinen, sondern im ganz großen Maßstab. Das Unternehmen betreibt die IT der Bundeswehr und entwickelt diese weiter. Egal ob neue Serversysteme, mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren, die Einführung mobiler Endgeräte oder einer Virtual Desktop Infrastructure - die BWI plant, steuert, realisiert und betreibt die IT.

Eigene Akademie für persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Es sind die Mitarbeiter, die das Unternehmen ausmachen, und die die Garanten des Erfolgs sind. "Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung der Beschäftigten ist uns ein besonderes Anliegen. Zu diesem Zweck haben wir die BWI Akademie gegru?ndet, in der wir verschiedene Fortbildungen bu?ndeln: vom Fachexperten-, u?ber unser Fu?hrungskräfteprogramm bis hin zu Softskill-Schulungen bieten wir vielfältige Möglichkeiten, um sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln", erläutert Dr. Ju?rgen Bischoff, Geschäftsführer Corporate Human Resources bei der BWI.

Fairness und Vertrauen

Die BWI gibt ihren Mitarbeitern persönlichen Freiraum. Jeder trägt früh Verantwortung für seine Aufgaben und die Zielerreichung. Deshalb setzt der IT-Dienstleister auf Vertrauensarbeitszeit und bietet die Möglichkeit, flexibel und mobil arbeiten zu können. "Wir haben eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und so unterschiedlich unsere Mitarbeiter und ihre Lebenssituationen sind, so flexibel sind die Lösungen, die wir hier bieten", verdeutlicht Bischoff. Das BWI-Credo: Nur wer Arbeit und Privatleben in Einklang bringen kann, wird auf Dauer Top-Leistungen zeigen.

Weitere Informationen unter www.bwi-it.de/karriere/.

Die BWI in Zahlen

Firmenzentrale in Meckenheim bei Bonn

> 3.000 Mitarbeiter

> 40 Standorte in Deutschland

Betrieb von >140.000 PCs

12.000 km WAN

55.000 SAP-Nutzer

3 Rechenzentren

Lernen Sie die BWI beim persönlichen Gespräch in Halle 11, Stand B 13 kennen.