Datenvolumen wächst rasant

Relevante Business-Daten sind die Basis für effiziente Prozesse und produktive Arbeit. Das war schon immer so. Und doch stellt sich die Frage nach der internen Effizienz dringender denn je: Denn die Datenflut in den Betrieben nimmt immer weiter zu. Hinzu kommt: Oft liegen die Daten und Informationen an unterschiedlichen Speicherorten verteilt. Wird die Suche danach zum festen Bestandteil der täglichen Arbeit, ist das frustrierend, verursacht erhebliche Kosten und verschwendet wertvolle Zeit und Nerven. In Zeiten der Datenflut kann daraus schnell ein erheblicher Wettbewerbsnachteil werden.

Smarte Suchmaschine dokoni FIND

Schnellen und einfachen Zugriff auf relevante Unternehmensdaten - ohne Wechsel zwischen Benutzeroberflächen und Anwendungen - bietet die Enterprise Search Lösung dokoni FIND von Konica Minolta. Die intelligente Suchmaschine lokalisiert, extrahiert und indexiert jede Datei - im Intranet, in E-Mail-Anhängen, CRM-Dateien, auf Unternehmens-Servern oder in Cloud-Apps.

Virtuelle Inhaltsebene

Dazu fügt dokoni FIND über den bestehenden Datensilos eine virtualisierte Inhaltsebene ein und extrahiert in Echtzeit alle Inhalte aus jedem einzelnen Datenspeicher eines Unternehmens. Das geschieht unabhängig von Format, Struktur, Anwendung und Speicherort. Mit anderen Worten: Die Lösung führt automatisch Speicherorte und Daten zu einem Universalindex zusammen.

Weiterführende Informationen zum Thema dokoni FIND

Dokoni FIND geht über simples Erfassen von Metadaten und Dateinamen hinaus. Ihre Optical Character Recognition-Technologie analysiert jede einzelne Datei, setzt Text und Inhalte jeder Art präzise um und indexiert sämtliche Daten, wodurch der betreffende Dokumenteninhalt für spätere Suchvorgänge zugänglich wird. Bereits die übersichtliche und scrollbare Vorschau vermittelt dem Benutzer, wie sich schnelles Finden anfühlt.

300 Datenformate erfasst

Die Daten bleiben dabei in ihren ursprünglichen Datenspeichern; die Anwendung findet und indexiert alle Daten, egal ob strukturiert oder unstrukturiert. Die Lösung erfasst rund 300 gebräuchliche Dateiformate. Es sind weder umfangreiches Data Warehousing noch komplexe Umwandlungen, Migrationen oder Integrationen erforderlich.

Auch mobile Worker können von jedem Gerät aus Inhalte austauschen, herunterladen oder senden. Eine native Android- und iOS-Anwendung ist für Mobiltelefone und Tablets ohne VPN-Verbindung verfügbar. Eine dokoni FIND-Suche kann auch aus Share-Point heraus oder vom Desktop aus starten.

Integrierte Sicherheit

Die Anwendung berücksichtigt alle in Unternehmen bereits implementierten Sicherheitsvorschriften. Das stellt sicher, dass die Benutzer nur auf Inhalte zugreifen können, für die sie Zugriffsrechte besitzen. Die Unterstützung für Active Directory ist bereits in dokoni FIND integriert. Wenn sich die Zugriffsrechte eines Benutzers ändern, erfolgt daher eine automatische Aktualisierung der Rechte.

Stressfrei wie googeln

Mitarbeiter verbringen durchschnittlich 20 Minuten pro Tag damit, nach Daten und Dokumenten zu suchen. Das verursacht erhebliche Kosten. Ein Beispiel: Bei 21 Arbeitstagen pro Monat und angenommenen 50 Mitarbeitern, die durchschnittlich 25 Euro pro Stunde kosten, ergibt sich hierdurch ein Schaden von 105.000 Euro pro Jahr. Ein Return on Investment durch die Suchmaschine dokoni FIND stellt sich daher oft schon nach drei Monaten ein.

Doch der schnelle und einfache Zugriff auf alle Daten und Dokumente zur Erledigung von Arbeitsaufgaben "wie beim Googeln" birgt erhebliche Kostenvorteile. Für Büromitarbeiter bedeutet das schnelle Finden von Informationen: weniger Stress, schnellere Entscheidungen und höhere Motivation.

Erhalten Sie hier mehr Informationen rund um das Thema dokoni FIND