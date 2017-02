Der Super Bowl 2017 ist Geschichte. Was bleibt, sind nach einer der aufsehenerregendsten Aufholjagden der NFL-Historie lange Gesichter bei den Anhängern der Atlanta Falcons, verkaterte New England Patriots-Fanscharen und natürlich die Werbespots zum US-Sportereignis des Jahres.

Budget-Sprenger Super-Bowl-Werbung

Denn die Werbefilmchen, die während des NFL-Finales über die Screens flimmern, sind in der Regel echte Marketing-Highlights. Was sie auch sein müssen, schließlich bietet kaum ein TV-Ereignis Einschaltquoten wie der Super Bowl: Im vergangenen Jahr verfolgten knapp 112 Millionen US-Amerikaner das Spiel der Spiele im NFL-Universum. Und auch in Deutschland konnte der Mega-Event im Jahr 2016 immerhin 1,8 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken.

Und auch wenn die Einschaltquoten nicht jedes Jahr steigen (Rekordjahr 2015: 114,4 Millionen Zuschauer in den USA), die Preise für einen 30-sekündigen Spot während des Football-Finales tun es in jedem Fall. Satte fünf Millionen Dollar kostete in diesem Jahr ein 30-sekündiger Spot während des vielbeachteten NFL-Playoffs. Im letzten Jahr mussten Unternehmen noch rund 4,8 Millionen auf den Tisch legen - 2003 war es dagegen mit 2,15 Millionen Dollar noch vergleichsweise günstig während des Super Bowl Werbung zu schalten.

Durchschnittskosten (in Millionen Dollar) für 30 Sekunden Werbung während des Super Bowl:

2017 5 2016 4,8 2015 4,4 2014 4,2 2013 4 2012 3,5 2011 3,1 2010 2,98 2009 3 2008 2,7 2007 2,39 2006 2,5 2005 2,4 2004 2,3 2003 2,15

Quelle: Statista

Insgesamt gaben Unternehmen zum Super Bowl 2017 rund 385 Millionen Dollar für Werbung aus (2016: 369,6 Millionen Dollar). Das Gesamtvolumen hat sich damit seit dem Jahr 2003 (130,1 Millionen Dollar) fast verdreifacht.

"Big Game" Tech-Werbung 2017

Entsprechend großen Aufwand betreiben die Unternehmen auch für ihre "Big Game"-Werbespots - oft geht dabei ein dicker Batzen des Marketing-Budgets für die Verpflichtung prominenter Protagonisten drauf. Die IT- und Tech-Industrie (inklusive einigen Autobauern) steht dabei natürlich nicht hinten an: Anlässlich des NFL-Playoffs zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots schalteten auch zahlreiche Tech-Unternehmen Werbung - unter anderem Google, T-Mobile, Nintendo und Intel. Das waren die besten technologisch motivierten Werbefilme des Super Bowl 2017: