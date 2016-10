Q: Herr Häußermann, die Cloud ist ja ein Phänomen, was mittlerweile auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist. Wo liegt Deutschland in der Cloud-Adoption?

Dirk Häußermann: Unsere Welt wird immer vernetzter: Internet of Things und eine steigende Anzahl an mobilen Endgeräten führen zu einem enormen Anstieg an Daten. Unternehmen müssen lernen, nicht nur mit dieser Datenflut umzugehen, sondern den Mehrwert der Daten erkennen und nicht die Kontrolle verlieren. Viele setzen dabei immer mehr auf Cloud-Anwendungen, die wie nie zuvor Skalierbarkeit und Effizienz ermöglichen. Mittlerweile geht es nicht mehr um die Frage, ob die Cloud umgesetzt wird, sondern wie und welche Form. Ob Privat Cloud, Public Cloud, on-Premise oder eine hybride Umgebung - die Liste der Möglichkeiten ist lang. Doch welche Lösungen und Tools sind die richtigen für die eigenen internen Unternehmensprozesse? Und wie können die auftretenden Herausforderungen beseitigt werden, um die Vorteile nutzen zu können? Mit diesen Fragestellungen sehen sich Unternehmen täglich konfrontiert. Es scheint sich aber ein klarer Trend zu hybriden IT-Umgebungen abzuzeichnen.

Q: Sie haben gerade Herausforderungen erwähnt - wie sehen diese genau aus, vor allem im Hinblick auf hybride IT-Architekturen?

Dirk Häußermann: Eine der größten Barrieren ist die zunehmende Komplexität. Damit wird eine effektive Freigabe und Verwendung von Geschäftsdaten innerhalb von Unternehmen erschwert. Die Verbindung von Daten, Anwendungen und Prozessen zwischen Cloud- und On-Premise-Systemen ist eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung von effektiven Cloud-Lösungen. Diese zu synchronisieren und sie miteinander in Beziehung zu setzen, ist jedoch ein Muss, um die Datenkomplexität einzudämmen. Ein großes Stichwort neben Datenkonnektivität, Skalierbarkeit und Datensichtbarkeit ist Sicherheit. Nicht nur Finanzdienstleister oder Versicherungen besitzen sensible Daten - jedes Unternehmen verfügt über persönliche Informationen ihrer Kunden und diese müssen sicher verwaltet werden, um Datenmissbrauch zu vermeiden. Unternehmen haben die Vorteile der Cloud zwar erkannt, aber sind noch nicht in der Lage, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Q: Welche Ratschläge können Sie Unternehmen geben, die nicht gerade zu den Early Birds gehören und gerade mitten in der Umrüstung stecken?

Dirk Häußermann:Es ist interessant zu beobachten, wie sich Unternehmen in zwei Richtungen entwickeln. Während meistens die Digital Natives der Unternehmen auf Public Clouds setzen mit dem Ziel, ihre Rechenzentrumskapazitäten zu reduzieren, entscheiden sich viele Unternehmen mit Legacy-IT für hybride Cloud-Architekturen, die Public Cloud-, SaaS- und on-Premise-Systeme umfassen. Um mit dem immer weiter ansteigenden Datenvolumen umgehen zu können, müssen Unternehmen auf Integrationslösungen setzen, die Informationen aus den verschiedensten cloudbasierten, lokalen und mobilen Datenquellen sowie Daten aus sozialen Netzwerken verbinden. Eine sogenannte Punkt-zu-Punkt-Integration ermöglicht einen verbesserten Dialog mit Kunden und stellt sicher, dass relevante und vertrauliche Geschäftsdaten sicher zwischen den Abteilungen geteilt werden können. Hier setzt die Informatica Cloud an: Die Partnerschaft von Informatica in der DACH-Region und T-Systems ermöglicht es Unternehmen, mithilfe eines Data-Orchestration-as-a-Service (DOaaS) Ansatz, Datensätze schnell und unkompliziert innerhalb verschiedener Lösungen und Anwendungen zu integrieren und zu synchronisieren. T-Systems stellt dabei Informatica-Software as a Service über ein Rechenzentrum in München bereit. Natürlich gibt es für jede Herausforderung auch einzelne Lösungen. Wichtig ist aber, eine Strategie zu entwickeln und den Überblick nicht zu verlieren. Hier können Integrationsplattformen helfen, da sie alle Funktionalitäten mit nur einem Zugangspunkt vereinen und so dem CIO die volle Kontrolle ermöglichen.

Q: Wie funktioniert das genau? Und wie können Unternehmen einen Mehrwert aus ihren Daten ziehen?

Dirk Häußermann: Für Unternehmen ist vor allem wichtig, eine sofort einsetzbare, skalierbare sowie flexible, effiziente und verlässliche Lösung zu finden, die mit den sich verändernden Anforderungen mithält. Daneben müssen die Daten natürlich den richtigen Mitarbeitern in der richtigen Form vorliegen - und zwar ohne, dass dafür die IT-Abteilung involviert werden muss. Self-Service ist hier ein wichtiges Stichwort. Unternehmen möchten keine riesigen IT-Projekte mehr aufsetzen, die erst in ein paar Jahren erste Ergebnisse liefern. Die Fachabteilungen möchten sofort einen Mehrwert sehen. Genau dies können Integrationsplattformen leisten, indem sie eine Abstraktionsebene schaffen, die ohne spezielle Kenntnisse von den Endnutzern bedient werden kann. Darunter sitzen verschiedenste Datenplattformdienste wie Datensynchronisierung, Datenreplikation, Datenqualitätssicherung und Datenmanagement. Über integrierte Konnektoren bleiben Unternehmen dabei völlig unabhängig von einzelnen Cloud- und on-Premise-Anwendungen. So erhalten die Fachabteilungen die nötige Flexibilität, während die IT-Abteilung keine "Schatten-IT" mehr bekämpfen muss.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Daten gewinnbringend einsetzen, registrieren Sie sich für die Informatica World Tour in Frankfurt am Main am 24. November 2016 und lernen Sie aus spannenden Use Cases und technischen Break-Out-Sessions.