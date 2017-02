Wie in den vergangenen Jahren, war das Event ein guter Gradmesser für die Entwicklung des Cloud-Marktes. Der dieses Jahr gewählte Schwerpunkt „Dienstleistung“ spiegelt die weitere Professionalisierung des Cloud-Angebotes wieder. Ging es in der Vergangenheit meist um technische Innovationen, beschäftigten sich dieses Jahr viele der Beiträge mit Beispielen, wie sich Dienstleister für Cloud-Lösungen in Position bringen und wie verschiedene Cloud-Lösungen integriert werden können.

Integration wird immer wichtiger

Große Player, wie die Deutsche Telekom oder EXACT stellten ihre Partner-Programme vor, um ihre Service-Portfolios für ihre Cloud-Plattformen besser an die Markterfordernisse anzupassen. Zudem zeigte die Telekom eine Partnerlösung für die Verwaltung von Benutzern über verschiedene Cloud-Angebote. Benutzerfreundlichkeit durch die Vermeidung vielfacher Logins kommt also auch in der Cloud-Businesswelt an. Zudem können bei dieser Lösung IT Administratoren Rollen-basiert Berechtigungen vergeben und bei Veränderungen wieder einziehen. Außerdem lassen sich auf diese Weise, Lizenzen optimal ausnutzen. Damit wird die Governance der Cloud-Portfolios deutlich vereinfacht.

Ein Analyst von CRISP Research untermauerte durch Umfrageergebnisse, die zunehmende Nutzung und Akzeptanz von Cloud-Lösungen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Zukunft wohl kein „Entweder-Oder“ für oder gegen Cloud wird, sondern Unternehmen flexible und integrierbare Services für Hybrid-Portfolios erwarten.

Außenwirkung durch German Businesscloud

Mit der Vorstellung der neuesten Version der German Businesscloud unterstrich das Cloud Ecosystem seine führende Stellung als unabhängiger Marktplatz für Cloud-Anbieter. Mehr als 100 Anbieter sind in der German Businesscloud gelistet und werden direkt präsentiert oder in andere Fachmarktplätze eingespeist. Mit dem Cloudmagazin werden begleitend aktuelle Themen redaktionell aufgearbeitet und publiziert. Zudem wurde eine Initiative vorgestellt, den Datenaustausch zwischen den Anbietern auf Basis eines offenen Standards zukünftig zu ermöglichen.

Amazon Web Services

Forrester attestiert AWS ein marktführendes Portfolio an Cloud-Services. Hybrid-Cloud-Szenarien aber deckten die Konkurrenten zum Teil besser ab. Microsoft Azure

Im Azure-Portfolio loben die Forrester-Experten besonders die Services für Softwareentwickler. IBM Bluemix

IBM kann die Vorteile seines Cloud-Angebots vor allem in Unternehmen mit etablierten IT-Strukturen ausspielen. Google Cloud

Googles Cloud-Portfolio punktet vor allem mit Machine-Learning- und Data-Services. Oracle Cloud

Die Oracle-Cloud ist in erster Linie für Bestandskunden des IT-Konzerns interessant, urteilt Forrester. Interoute Virtual Data Center

Der britische Anbieter Interoute profitiert im Forrester-Vergleich von seiner starken lokalen Präsenz in Europa. Salesforce App Cloud

Vor allem die Entwickler-Services der App Cloud von Salesforce finden das Lob der Forrester-Analysten. CenturyLink

Die Stärken des Cloud-Portfolios von CenturyLink liegen in den ausgefeilten Konfigurations- und Automation-Features. CloudSigma

Cloud-Services aus der Schweiz offeriert CloudSigma. Kunden profitieren von besonders flexiblen und feingranularen Konifgurationsoptionen, kommentiert Forrester.

Außerdem verlieh der Verein seine Trust in Cloud Zertifikate. Mehr als 20 Absolventen der neuen Zertifizierungsregeln konnten ihre Urkunden entgegen nehmen. Die Qualitätssiegel sollen Transparenz bei der Auswahl von Cloud-Angeboten schaffen. Neben Sicherheits-, Datenschutz und Compliance-Aspekten werden auch Qualitätsmerkmale des Service-Angebots geprüft und offen gelegt. Das Cloud Ecosystem wird auf der CeBit mit der Deutschen Messe AG kooperieren. Etliche Mitglieder des Vereins werden auf einem großen Gemeinschaftsstand sowie online auf einer speziellen Version der German Businesscloud präsent sein.

Cloud ist in den Unternehmen angekommen

Tenor der Veranstaltungsbeiträge wie auch in den Pausengesprächen war das Gefühl, dass die Cloud als Business Plattform endlich ernst genommen wird und als echte Alternative zu on-premise Lösungen in den Unternehmen angekommen ist.