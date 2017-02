"Die digitalen Wettbewerber schießen wie Pilze aus dem Boden", nannte Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung bei der Würth Gruppe, gleich zum Auftakt der Veranstaltung die zentrale Herausforderung für sein Unternehmen. Der "Schraubenhändler" aus Künzelsau, der heute 72.000 Mitarbeiter - davon 32.000 Verkäufer - beschäftigt und 11,8 Milliarden Euro jährlich umsetzt, ist dabei sein Vertriebsmodell zu drehen. Der Direktvertrieb sei und bleibe die "DNA des Unternehmens", doch müsse er zu einem Multikanal-Modell ausgebaut werden.

Der Anteil des E-Business am Gesamtumsatz liegt bei Würth derzeit bei 14 Prozent, er soll auf 25 Prozent gesteigert werden. "Multichannel ist das, was wir in Zukunft brauchen", sagte Herrmann in seiner Keynote-Rede. Er erwähnte eine interne Potenzialanalyse, die gezeigt hatte, dass deutlich mehr Umsatz mit jedem einzelnen Kunden möglich sei, wenn die Ansprache über verschiedene, intelligent gekoppelte Kanäle erfolge.

Das Thema Speed spielt für Herrmann eine wichtige Rolle: "Das Wettbewerbsumfeld wird vielschichtiger und schneller." Konkurrenten wie Amazon Business, Grainger oder die großen Baumärkte bedrohten das klassische Geschäftsmodell. Hinzu komme der Effekt, dass die Digitalisierung den Handwerkern, der typischen Würth-Klientel also, mehr Transparenz bringe.

Damit, so der Manager, stehe die IT vor vielfältigen Herausforderungen. Die IT-Strategie sieht er als Basis für eine erfolgreiche Geschäftsmodell-Entwicklung. Die Devise bei Würth laute nicht zentral statt dezentral, sondern Harmonisierung und Standardisierung der IT-Systeme. Was das konkret bedeutet, erläuterte an einem Beispiel: In den mehr als 400 Gesellschaften in 80 Ländern arbeiteten heute rund 100 verschiedene ERP-Systeme. Nun gehe es darum, diese dezentralen IT-Assets zu harmonisieren.

Ein anderes Beispiel sei der Aufbau von E-Business-Ökosystemen, die Würth lange Zeit selbst entwickelte. Herrmann: "Heute setzen wir dazu auf Standardprodukte von Marktführern wie beispielsweise SAP." Erfolgsentscheidend bei all den Bemühungen sei am Ende die volle Rückendeckung aus der Unternehmensführung. Herrmann: "Die Umsetzung der IT-Projekte ist bei Würth immer im Topmanagement verankert."

Bayer will nur mal schnell die Welt retten

Auch im Vortrag von Bayer-CIO Daniel Hartert spielte Speed eine wichtige Rolle. Dem CIO geht es dabei vor allem um die Innovationsgeschwindigkeit, haben die Leverkusener sich doch vorgenommen, die ganz großen Herausforderungen rund um Gesundheit und Ernährung anzugehen. "Weltweit gehen die Ackerflächen kontinuierlich zurück", konstatierte der Bayer-CIO. "Wir bekommen das hier gar nicht so mit, aber in Asien und Afrika ist das ein enormes Problem." Gleichzeitig wachse die Weltbevölkerung und die Lebenserwartung steige rasant. Die Folgen: Von immer weniger Land müssen immer mehr Menschen ernährt werden. Dabei wächst die Anzahl der benötigten "Kalorien pro Kopf" und der Wasserbedarf. Mit der Lebensdauer und der Bevölkerungszunahme wachsen zudem die chronische Krankheiten.

Daniel Hartert, Bayer

Daniel Hartert, CIO bei Bayer, macht es kurz: „First: IT must be seen as a catalyst for innovation – otherwise there is no seat at the table. Second: Extensive collaboration with external partners and startups becomes mandatory and third: Cloud is inevitable.” Heiko Packwitz, Lufthansa Industry Solutions

Heiko Packwitz, Chief Marketing & Communications Officer bei Lufthansa Industry Solutions, sagt: "CIOs müssen das Geschäft und die Prozesse ihres Unternehmens und ihrer Branche vollständig verstehen, um als Transformierer und Innovator gehört und ernst genommen zu werden. Sie müssen zweitens Netzwerker sein. Drittens: Bei der Digitalisierung steht trotzdem immer noch der Mensch im Mittelpunkt." Andreas Klein, Deloitte

Der Director Technology Advisory bei Deloitte, Andreas Klein, sagt: "Seien Sie anpassungsfähig - der Erfolg von CIOs hängt weniger von persönlichen Charaktereigenschaften oder Arbeitsstil ab. Definieren Sie ,Digital‘ neu. Investieren Sie in ein schlagkräftiges Team und IT-Kompetenzen." Burkhard Kaufmann, Bitmarck

Bitmarck-Geschäftsführer Burkhard Kaufmann erklärt: "Erstens: die digitale Transformation macht die Veränderung der Prozesse, der Denkweisen, der Geschäftsmodelle und der Governance notwendig. Zweitens: die Anforderungen an die Sicherheit für Dienstleister, Kunde und Partner werden durch die hohe Komplexität der Anwendungen und die vielen Schnittstellen enorm hoch. Drittens: die Zeiten der Abschottung und Abgrenzung der eigenen Produkte und die Produktionstiefe der eigenen Services sind vor dem Hintergrund der hybriden IT-Modelle und APIs endgültig zu Ende." Matthias Spott, Kaskilo

Matthias Spott ist CEO von Kaskilo. Seine drei Botschaften lauten: "Der Bedarf an Konnektivität wird in der Industrie 4.0 Welt exponentiell steigen. 5G wird nicht das Allheilmittel für die Konnektivitäts-Lösungen der Zukunft sein, da viele Fragen bei dieser Technologie noch ungelöst sind. Satellitengestützte Systeme werden in Zukunft integraler Bestandteil einer globalen Internetversorgung sein." Thomas Fischer, All for one Steeb

Der Digital Strategist und Managing Directer bei All for one Steeb, Thomas Fischer, sagt: "Es geht erstens nicht um Digitalisierung, sondern um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Zweitens: Speed ist wichtig. Fangen Sie mit Einzelprojekten an. Drittens: Zeigen Sie, dass Sie über die IT hinausdenken. Denn Digitalisierung betrifft viele Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen." Lumir Boureanu, Eurodata

Eurodata-Geschäftsführer Lumir Boureanu nennt diese drei Punkte: "Das Wachstumsmodell von digital Value basiert auf Expertise und Fokus. Treten Sie gleich mehreren Ecosystemen bei. Definieren und setzen Sie Ihren Ecosystemen Grenzen." Michael Hilzinger, Klöckner

Michael Hilzinger, General Manager bei Klöckner, erklärt: „Digitale Transformation ist erstens keine reine IT Disziplin, es bedarf klarer Priorisierung durch das Top Management, am besten durch den CEO. Zweitens müssen CIOs versuchen, den IT-Betrieb im Sinne von ,Keep the lights on'-Aktivitäten weitgehend zu automatisieren, um Ressourcen für Innovationsprojekte zu schaffen. Drittens: Speed in der Enterprise IT gelingt nur durch radikalen Fokus auf den Kunden-/Anwendernutzen.“ Ralf Gernhold, Miles & More

Ralf Gernhold, CIO von Miles & More, appelliert: "Gründet Innovation Center innerhalb eurer Unternehmen - und nicht in Kalifornien oder Berlin. Eure IT Abteilung ist Innovationsschmiede, nicht Cost Center. 'Alte Meister + Junge Wilde’ ist die Erfolgsformel für gelebte digitale Transformation im Unternehmen.“ Martin Wibbe, Atos

Schwungvoll ist die Botschaft von Martin Wibbe, Senior Vice President &COO bei Atos: „Erstens: Seien Sie Mutig und probieren Sie Dinge aus, suchen Sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht nach Standards! Zweitens: Schauen Sie sich andere Branchen an und lernen Sie daraus, wie auch Sie sich innovieren können! Drittens: Befreien Sie Ihre Teams und sich selbst von ,IT Standardaufgaben', damit Sie sich auf die Zukunftsthemen konzentrieren können!“ Oliver Blüher, Dropbox

Oliver Blüher, Country Manager DACH & Nordics bei Dropbox, erklärt: "Flexible Infrastrukturen und Cloud-Services sind die Zukunft. Große IT Investments mit ungewissem ROI wird es zukünftig nicht mehr geben – wer zur Anpassung bereit ist, dem ist auch der ROI sicher. Und: Die digitale Transformation verändert auch die Arbeitswelt - in klassischen Industrie-Unternehmen sind heute schon mehr als 40 Prozent der Arbeitsplätze PC-Arbeitsplätze." Roger Kehl, Festo

Festo-CIO Roger Kehl erklärt: „Erstens: Breite und Länge des Spielfeldes für den CIO wird neu vermessen - durch Industrie 4.0 stellen sich der IT neuen Herausforderungen in der Produktion. Zweitens: Mut zur Veränderung. Unser Umfeld ist geprägt durch ständige Paradigmenwechsel und Disruption. Drittens: Die Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen und nicht vergessen – Arbeitskultur und -Anforderungsprofil ändern sich." Matthias Frühauf, Veeam

Matthias Frühauf, Regional Presales Manager CEMEA bei Veeam Software, sieht seine Botschaften unter dem Motto 24/7-Verfügbarkeit von Services. Er nennt diese Punkte: "Getestete und dokumentierte Failover-Szenarien, hoher Grad an Automatisierung, Integration von Cloud Services." Martin Niemer, VMware

Martin Niemer ist Director Advisory Services Central and Eastern Europe bei VMware: "Erstens: Die Zukunft wartet nicht, die Geschwindigkeit entscheidet über den Erfolg im Markt, Organisationen müssen in der Lage sein, das umzusetzen. Zweitens: Digitale Transformation beginnt beim Endnutzer, nur Projekte, die vom User angenommen werden, sind erfolgreich. Drittens: Hochgradige Standardisierung und Automatisierung können helfen, Abläufe zu beschleunigen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen."

Bayer stelle sich neu auf, um diesen Herausforderungen zu begegnen, man sei auf dem Wege, ein "Total Health Care Provider" zu werden - und das werde nur gelingen, wenn "IT- und Business-Leadership" zusammengingen. Wolle die IT diese Herausforderung annehmene, brauche sie vor allem eines: Die interne Reputation als Innovationsmotor. Hier investiert Bayer viel. Über die Plattform "Hype" sammelt der Chemiegigant die Ideen der Mitarbeiter ein - allein 2016 kamen 354 Vorschläge zusammen. In dem Projekt "5x5 Startups" werden mehrmals im Jahr fünf herausragende Talente aus dem weltweiten Konzern für fünf Wochen zusammengezogen, um wie in einem Startup ein Problem zu lösen. Sie berichten fortlaufend in Blogs und mit Social-Tools. Weitere Initiativen betreffen Crowdsourcing, einen Brutkasten für Start-ups, ein MeetUp-Programm und mehr.

Geschwindigkeit kann der Konzern auch durch sein "Bayer-Cloud-Programm" (BCP) aufnehmen, in dem verschiedene Themen und Ressorts zusammengefasst sind. Hartert machte klar, dass sein Konzern ohne die Cloud bei weitem nicht die Rechenleistung zusammenbringe, die nötig sei, um bestimmte Projekte, etwa im Bereich Digital Farming oder Genomics, umzusetzen. "Ohne die Cloud können wir nicht mehr innovativ sein", sagte der CIO. Man bekomme am Markt auch keine innovative On-premise-Software mehr, so Hartert weiter, die Industrie habe längst alle Weichen Richtung Cloud und SaaS gestellt.

Absage an bimodale IT

Amüsiert nahmen viele Zuhörer Harterts nur am Rande erwähnte Absage an die Two-speed-IT zur Kenntnis. "Bimodal IT is not the silver bullet", sagte der CIO. Er begründete das damit, dass die IT-Leistung über alle Systeme hinweg skalieren müsse. Im Vortrag davor hatte Gartner-Analyst Frank Ridder das Gegenteil gesagt: Eine IT der zwei Geschwindigkeiten sei eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Gestaltung des digitalen Wandels.

Dass Hartert mit seinem Kurs auf Speed und Innovation nicht alleine ist, belegte eine Blitzumfrage unter CIOs, die auf den Strategietagen um ihre "Botschaften an die Kollegen" gebeten wurden. Ralf Gernhold, CIO von Miles & More, empfahl Innovation Center innerhalb der eigenen Unternehmen zu gründen - "und nicht in Kalifornien oder Berlin!" IT-Abteilungen müssten heute als Innovationsschmieden mit klarem Wertbeitrag fürs Business aufgestellt sein, nicht als Cost Center.

Das Spielfeld des CIO wird neu vermessen

Fest-CIO Roger Kehl glaubt, dass "Breite und Länge des Spielfeldes für den CIO neu vermessen werden". Durch Industrie 4.0 stellten sich der IT neuen Herausforderungen in der Produktion und auf der Produktseite entstünden neue Geschäftsmodelle durch IoT. Diese Herausforderungen müssten in proaktiv und kollaborativ angegangen werden. Als zweites empfahl der CIO des Jahres 2016 Mut zur Veränderung. "Unser Umfeld ist geprägt durch ständige Paradigmenwechsel und Disruption - warum nicht auch die eigene Organisation, das Liefermodell oder die Zusammenarbeit im Unternehmen?"

Dass die Digitale Transformation ist keine reine IT-Disziplin sei und es einer klaren Priorisierung durch Top Management und CEO bedürfe, machte Michael Hilzinger, General Manager bei Klöckner, deutlich. "Ohne IT geht es nicht, aber IT alleine reicht nicht", so Hilzinger. Zudem müssten CIOs daran arbeiten, ihre "Keep-the-lights-on-Aktivitäten" zu automatisieren, um Ressourcen für Innovationsprojekte zu schaffen. Und schließlich werde Speed in der Enterprise IT nur durch einen radikalen Fokus auf den Kunden- und den Anwendernutzen gelingen. "Bei den Methoden müssen wir weg vom Wasserfall-Ansatz hin zum Build-Measure-Learn-Cycle, Prototypen schnell einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung stellen und mittels Nutzer-Feedback verbessern."