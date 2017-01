Egal, ob CD, Amiga, DVD, IPTV, C64 oder Videorekorder, zahlreiche Technologien und Produkte, die später unser Leben bestimmten, wurden auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Damit war die Messe in Las Vegas, die heuer ihr 50. Jubiläum feiert, immer ein Impulsgeber für das gerade begonnene Jahr. Die Messe im Spielerparadies zeigte neue Technik, die verwunderte, erstaunte, für Kopfschütteln sorgte, zur Diskussion anregte oder auch mal ganze Branchen in Aufregung versetzte, weil ihre traditionellen Business-Modelle angesichts der neu vorgestellten Technik davon zu schwimmen drohten.

Und 2017? Nichts. Das "next big thing", wie es die Amerikaner so schön formulieren, sucht man diesmal in Las Vegas vergebens. Um nicht falsch verstanden zu werden, Neuigkeiten gibt es in Las Vegas zur Genüge, doch es sind heuer keine Neuvorstellungen, die eine Impulswirkung haben.

CES Historie

Die Consumer Electronics Show hat sich zu einer der wichtigsten Tech-Messen weltweit entwickelt. Doch wo heute autonome Autos, 4K TVs und kabellose Devices die Hallen füllen, gab es früher Plattenspieler, Kassetten und Schwarz-Weiß-TVs zu sehen. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die bewegte Geschichte der CES. Das CES-Debüt

Die Consumer Electronics Show gibt 1967 in New York ihr Debüt - als "Sidekick" der Chicago Music Show. 117 Aussteller sind damals vertreten - auch der Plattenspieler-Hersteller Scott. Was genau es mit der Puppe auf sich hat? Wir wissen es nicht. Aber das Bild beweist: Show und Shine war auf der Consumer Electronics Show schon immer Pflicht. Der Siegeszug der Kassette

Lange bevor Musik zum digitalen Produkt wird, heißen die State-of-the-Art Medien Vinyl und Kassette. Letztere wird bereits 1962 von Philips entwickelt. Im Jahr 1968 beginnt der weltweite Siegeszug der Kassette, die auch auf der CES offensiv beworben wird. Die Grundstruktur

Die Technologien, die es auf der CES zu sehen gibt, haben sich gewandelt. Eines ist jedoch unverändert geblieben: Die Standstruktur. Immer noch reiht sich Hersteller an Hersteller und sie alle sind immer noch mehr als bemüht, DAS nächste große Hitprodukt an den Mann zu bringen. Farbenspiele

Das CES-Farbkonzept, das auf diesem Bild zelebriert wird lässt keinen Zweifel: Die Siebziger sind da. Die CES steht 1972 kurz vor dem internationalen Durchbruch - ab 1973 wird sie zweimal jährlich abgehalten. Marken aus einer anderen Ära

Im Jahr 1973 sind auf der CES - neben den heute noch vertretenen Schwergewichten wie Panasonic - auch Firmen vertreten, die heute längst Geschichte sind. Die Computer sind da

Ende der 1970er Jahre hat sich die CES als Tech-Messe etabliert und wird auch für Computer-Hersteller zunehmend attraktiver. Die Computerworld berichtet im Jahr 1979, dass circa 30 Computer- und Peripheriegeräte-Hersteller zugegen sind. Darunter auch ein Unternehmen namens Apple, das seine Produkte in der Suite eines nahegelegenen Hotels präsentiert. Business-Messe

Dass die CES seit jeher auch eine bedeutende Business-Messe ist, verdeutlicht dieses Foto aus dem Jahr 1981. Inzwischen setzt man allerdings eher auf Business Casual und auch die Aktentaschen wurden durch Smartphones ersetzt. Japanische Dominanz

Ein Markenname taucht auf vielen CES-Fotos der 1970er und 1980er auf: Fisher Electronics. Der traditionsreiche US-Hersteller wird 1975 vom japanischen Elektroriesen Sanyo geschluckt. Die Marke bleibt jedoch zunächst erhalten und entwickelt sich zu einer echten Macht auf dem Consumer-Markt. Erst mit der Übernahme von Sanyo durch Panasonic im Jahr 2010 wird die Marke eingestampft. Die kabellose Revolution

Das schnurlose Festnetztelefon ist auf der CES 1989 eine absolute Sensation. Das "Freedom Phone" von Southern Bell ist eines von vielen Modellen der Telefonanbieter. Klappe zu...

Im jahr 1996 ist das Smartphone noch Zukunftsmusik. Ein Hit auf der CES ist in diesem Jahr das erste Klapphandy von Motorola. Aus heutiger Perspektive fragt man sich, wie unsere Smartphones wohl in 20 Jahren aussehen. Sommerspiele

Dieses Foto zeigt die Erffnung der Sommer-CES im Jahr 1990. Wegen sinkender Besucherzahlen gerät die Sommer-CES in Straucheln: Von 1995 bis 1998 versucht man die Messe an verschiedenen Orten zu etablieren - ohne Erfolg. Die Sommer-CES im Jahr 1998 wird abgesagt - danach wird das Event vollständig beerdigt. Persönliche, digitale Assistenten

Die Tech-Branche wird Anfang der 1990er von neuen technologischen Errungenschaften befeuert. Im Jahr 1993 heißt eine der größten Attraktionen: PDA. Die Handhelds sind quasi Smartphone-Vorläufer ohne Telefon-Funktion.

Oder reißt Sie im Jahr 2017 die Vorstellung einer App, in der Sie ihre Sitzeinstellung etc. fürs Autofahren speichern können, vom Hocker? Um ehrlich zu sein, es ist eher peinlich, was VW auf der Hightech-Messe des Jahres mit VW ID als News präsentiert. Und auch der Rest der Autobranche, der sonst in den letzten Jahren in Las Vegas immer für Furore sorgte, lässt eher gähnen: Das x-te neue Auto mit neuem Fahr-Azubi (das Wort Assistent verdienen viele der heutigen Helferlein noch nicht) , der uns angeblich dem autonomen Fahren wieder ein Stückchen näher bringt - um dann für die Feuertaufe, das automatische Fahren in einer lebhaften europäischen Großstadt, doch nicht geeignet zu sein.

Und sonst? Hurra, alles wird miteinander vernetzt. Und die Story dahinter? Gerade an vernetzten Kühlschränken etc. herrschte in den letzten Jahren auf der CES kein Mangel. Ok, die smarte Haarbürste Hair Coach der Nokia-Tochter Withing ist neu. Aber braucht der Mensch wirklich Mikrofon, 3-Achsen-Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop und Leitfähigkeitssensor in einer Bürste, um den Zustand seiner Haare zu erkennen? Und morgens kurz das Outfit im Spiegel checken? Das ist ja so etwas von yesterday, wenn es nach den CES-Ausstellern geht. Der moderne Mensch nutzt den intelligenten Spiegel HiMirror. Die hochauflösende Kamera des HiMirror erkennt sofort, wo die Pickel sitzen und die Haut unrein ist. Die passenden Schminktipps und Pflegehinweise gibt der vernetzte HiMirror gleich dazu - natürlich unter Berücksichtigung der vorhandenen Kosmetika, die der Barcode-Leser des Spiegels erkannt hat. Für Perfektionisten gibt es zudem noch ein Plus-Modell mit LED-Ambilight. So werden unterschiedliche Lichtszenarien wie Party, Bürolicht, Sonne simuliert, um das eigene Styling optimal anpassen zu können.

Angst, die Pickel und unreine Haut könnte jemand anderes sehen, weil HiMirror bis zu 2000 Bilder speichert? Keine Sorge, die Branche feierte in Las Vegas die Vorstellung von Security-Lösungen für das Smart Home als große Innovation. Was an sich schon wieder ein Armutszeugnis ist. Wer hatte denn die Cyber-Ganoven erst ins Smart Home eingeladen, weil er bei der Produktentwicklung schlampte und jeden Cent an Entwicklungskosten zur Gewinnmaximierung einsparte und den unbedarften Verbraucher in Sachen Sicherheit einlullte?

Ob ein Fernseher jetzt Nano-Pixel hat oder doch besser ein OLED-Panel der Generation xy, den durchschnittlichen Verbraucher wird das kaum interessieren - er will schlicht ein gutes Bild, egal ob mit HDR, 4k Premium etc. Fast das gleiche gilt für Notebooks, Tablets oder Smartphones. Ja es ist schön, dass sie etwas schneller sind, die Akkus unterwegs länger durchhalten, die Auflösung besser ist - aber ist das umwerfend?

Aber vielleicht ist das auch die eigentliche News der diesjährigen CES: Die Messeneuheiten langweilen uns, weil die technische Revolution in unserem Alltag (Vernetzung etc.) längst stattgefunden hat und es jetzt nur noch um eine Evolution, sprich schrittweise Verbesserung geht?