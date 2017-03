Die CeBIT findet 2018 im Juni statt - erstmals. Statt wie üblich im März soll Messe ihre Tore vom 11. bis 15. Juni öffnen. Die Messe reagiert damit darauf, dass es in den letzten Jahren gewaltig im CeBIT-Getriebe knirschte und die Messe mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen hatte. Jahrelang war die CeBIT, die aus dem "Centrum für Büro- und Informations-Technik" der Hannover Messe Industrie (HMI) hervorging, eine Erfolgsstory: Von Jahr zur Jahr wurden neue Besucherrekorde erzielt. In ihren Hochzeiten zählte die größte Computermesse der Welt über 800.000 Besuchern.

Doch in den letzten Jahren stahlen andere Veranstaltungen der Messe die Show: Die Consumer, von vielen CeBIT-Fachbesuchern in früheren Jahren als Prospekt-sammelnde Beutelratten verspottet, hatten mit der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin und der Gamescom, in Köln eine neue Heimat gefunden. Gleichzeitig verlor die CeBIT in Hannover ihren Charakter als Neuigkeits-Show. Neuigkeiten zeigte die Industrie jetzt lieber auf der Consumer Electronics Show (CES), die Anfang Januar in Las Vegas stattfindet. Und die globale Mobilfunkbranche trifft sich im Februar auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona als dem Treffpunkt rund um das Thema Mobility. Und selbst Aussteller zu Themen wie Industrie 4.0 oder IoT suchten sich eine neue Heimat und entdeckten ihre Liebe zur Hannover Messe Industrie. Egal, ob Siemens, Microsoft, Accenture, Telekom SAP, IBM, die Branchenriesen sind mittlerweile auf der HMI zu finden. Böse Zungen wetteten deshalb bereits, wann die CeBIT wieder in die HMI integriert wird.

Angesichts dieser Entwicklung trat die Deutsche Messe AG jetzt - in Abstimmung mit dem Ausstellerbeirat - auf die Bremse. Die CeBIT soll künftig im Juni stattfinden und sich so dem Sog von CES und MWC entziehen. Zudem dürfte das Wetter im Juni für eine deutlich angenehmere Messeatmosphäre sorgen.

Gleichzeitig will die Deutsche Messe den Charakter der CeBIT verändern: Neben den heutigen Standbeinen, IT-Messe, Startups und Global Conferences soll die Messe Besucher künftig mit Konzerten und anderen Events anlocken. Neben Fachbesuchertagen will man künftig wieder einen Publikumstag einführen.