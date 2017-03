Busse, die uns ohne Chauffeur durch die Messehalle kutschieren, Roboter, die erkennen, wenn wir genervt sind, oder Drohnen, die um die Wette fliegen. Die CeBIT will die Digitalisierung greifbar machen, hat Messevorstand Oliver Frese als Leitmotiv ausgegeben. Darauf sind wir gespannt!

Unsere ganze Redaktion hat sich in den letzten Wochen schon umgehört und alles Spannende in die erste Ausgabe der CeBIT- News gepackt, was die ersten beiden Messetage bieten. Für die nächsten Ausgaben, die am Mittwoch und Freitag erscheinen, werden unsere Redakteure dann in den Hallen nach neuen Trends und anschaulichen Beispielen suchen, die zeigen: Ja, so geht Digitalisierung.

Schreiben Sie uns!

Wenn Sie, liebe Messebesucher, Anwendungen entdecken, die Sie überraschen oder gar begeistern, schicken Sie uns eine kurze Mail an Alexandra Mesmer oder Karen Funk, gerne auch mit Foto. Wir freuen uns auf Ihren Input!

CeBIT News zum Download

Hier gehts zum kostenlosen Download.