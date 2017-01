Die Bundesregierung hat nach wie vor ehrgeizige Ziele für die Gestaltung der Digitalen Transformation in Deutschland. Angesichts des enormen Nachholbedarfs verwundert es kaum, dass gerade die letztjährige CeBit als Plattform für die Ausrufung neuer Digital-Strategien genutzt wurde. Da passte es perfekt ins Bild, dass sich der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel (SPD), dazu bereit erklärt hat, auch 2017 die Schirmherrschaft des Digital Leader Award zu übernehmen. "Dieser interessante Wettbewerb spricht zentrale Bereiche der Digitalisierung wie Big Data, Cloud Computing und Industrie 4.0 an, die in der Arbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und seinen Technologie-Förderprogrammen eine wichtige Rolle spielen", lässt Gabriel wissen.

"Unser Ziel ist es, Deutschland zum modernsten Industriestandort weltweit zu machen."

Der starke Fokus von Gabriels CeBit-Eröffnungsrede auf der Notwendigkeit aufzuholen verwundert vor allem vor dem Hintergrund des wachsenden Abstandes zwischen Europa und den Märkten in den USA und Asien kaum. Mit der "Digitalen Strategie 2025", die Gabriel im Rahmen der CeBIT-Eröffnung präsentierte, soll genau diese Problematik adressiert werden. Die Strategie kreist dabei fast ein wenig biblisch um 10 Kernpunkte:

» Deutschlands beste Digitalisierungsprojekte COMPUTERWOCHE und Dimension Data suchen für den Digital Leader Award in sechs Kategorien die besten Digitalisierungsprojekte im Lande. Bewerben Sie sich bis zum 6. März 2017 und sichern Sie sich einen Platz auf der großen Award-Gala! Jetzt bewerben!

Gigabit-Glasfasernetz: "Wir schaffen ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz und bringen so schnelles Internet in jeden Winkel Deutschlands - jederzeit."

Neue Gründerzeit: "Wir unterstützen Startups, vereinfachen ihre Finanzierung und fördern die Kooperation mit etablierten Unternehmen."

Klarer Ordnungsrahmen: "Wir setzen die rechtlichen Leitplanken für mehr Innovationen und Investitionen im digitalen Wachstumsmarkt. Und schaffen einen fairen Wettbewerb in der globalen Datenwirtschaft."

Vernetzt und effizient: "Wir nutzen die Potenziale der Digitalisierung in den Bereichen Energie, Verkehr, Gesundheit, Bildung und öffentliche Verwaltung."

Datensicherheit und Datensouveränität: "Wir treiben die Entwicklung neuer Sicherheitssysteme für Hardware und Software voran und sorgen dafür, dass Bürger und Unternehmen datensouverän bleiben."

Modelle für den Mittelstand: "Wir fördern und beraten KMU, das Handwerk und die Dienstleistungsbranche bei der digitalen Transformation. So zeigen wir: Die Digitalisierung ist eine Chance, keine Bedrohung."

Standort Deutschland 4.0: "Mit umfassenden Förderprogrammen helfen wir Unternehmen bei der Implementierung von Industrie 4.0. Das Ziel: Deutschland zum modernsten Industriestandort der Welt zu machen."

Forschung und Entwicklung: "Wir stärken die Förderung von Forschungsprojekten und beschleunigen die Einführung von digitalen Technologien. Damit Deutschland im Bereich der Data Economy auf Spitzenniveau kommt."

Digitale Bildung: "Wir setzen Digitalisierung auf den Stundenplan und fördern lebenslanges Lernen. Denn digitale Bildung wird immer mehr Voraussetzung für Erfolg im Beruf - und ein Leben als selbstbestimmter Bürger."

Digitalagentur: "Wir bündeln die Zuständigkeiten und Initiativen in einem modernen Kompetenzzentrum des Bundes, das zugleich als neutraler Thinktank der Digitalpolitik dient."

Das Gros der genannten Punkte decken auch die sechs Kategorien des Digital Leader Awards ab. Dabei suchen wir sowohl die großen strategischen Transformationsprojekte, als auch speziell auf Collaboration oder Produktentwicklung zugeschnittene Projekte. Wenn Sie mehr zu den Kategorien erfahren möchten, besuchen Sie die Website des Awards.

Im Rahmen einer feierlichen Award-Gala am 29. Juni 2017 in Berlin erfahren wir dann nicht nur, wer die Preise abräumt, sondern auch, wie es um die digitale Transformation in Deutschland bestellt ist! Alle Informationen rund um den Digital Leader Award, Details zu den Kategorien und Bewertungskriterien, sowie die Möglichkeiten zur Teilnahme oder Partnerschaft finden Sie auf der Website www.digital-leader-award.de - folgen Sie uns unter @DigitLeader auf Twitter und diskutieren Sie unter #DLA2017 mit uns! Haben Sie darüber hinaus Fragen zum Wettbewerb oder sind sich unsicher, welche Kategorie am besten zu Ihrem Projekt passt? Kontaktieren Sie die Projektleiterin Agnes Fröschl unter der 089 / 36086 520 oder per Mail an afroeschl@digtial-leader-award.de.