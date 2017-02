IDG Deutschland, Herausgeber der Business-IT-Marken COMPUTERWOCHE und CIO, bietet über seinen Geschäftsbereich Executive Education in Zusammenarbeit mit der Privatuniversität ESMT Berlin – European School of Management and Technology die zweitägige Weiterbildung „Blockchain für Executives“ an. Am 29./30. Juni 2017 lernen Führungskräfte aus IT und anderen Fachbereichen praktische Blockchain-Anwendungsszenarien kennen und entwickeln mögliche Cases für das eigene Unternehmen.

Als Referenten sind dabei:

Christoph Burger, Senior Lecturer und Studiendekan an der ESMT und Autor der DENA/ESMT-Studie "Blockchain in the energy transition".

Bruce Pon, CEO und Mitgründer von BigchainDB, einer Blockchain-Datenbank, über die Unternehmen dezentrale Anwendungen einsetzen können.

Björn Wagner, Business Developer und Projektmanager bei Ethcore Ltd., der die Einsatzmöglichkeiten von Distributed Ledger im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit bei der Siemens AG in Berlin untersucht.

Greg McMullen, Rechtsanwalt, Internetaktivist und Director der Interplanetary Database Foundation, kurz IPDB, einer frei zugänglichen Blockchain-basierten Web-Datenbank.

Anmeldungen sind möglich bei Caroline Hagl, Community Manager IDG Executive Education unter Tel. 089-36086-387 oder E-Mail chagl@idg.de.