AVM präsentiert auf der diesjährigen CeBIT 2017 unter dem Motto "Neue Verbindungen" Ein ganzes Bündel an Neuerungen. So hat der Berliner Router-Hersteller neben einem bereits auf dem Mobile World Kongress 2017 in Barcelona vorgestellten Kabel-Router mit der FritzBox 7590 auch ein neues Top-Modell im Gepäck. Das Gerät will AVM ab Mai 2017 zu einem Preis von 269 Euro auf den Markt bringen. Auffällig an der neun FritzBox ist das futuristische Design, dass sich aber an die FritzBox 7490 anlehnt.

Mit der Fritz!Box 7590 offeriert der Hersteller einen Highend-WLAN-Router, der neben VDSL-Vectoring auch Supervectoring 35b mit bis zu 300 Mbit/s unterstützt. Als Schnittstellen stehen dem Gerät zudem ein WAN-Eingang für den Anschluss von Kabel- und Glasfasermodems, 4x-GBit-LAN-Ports sowie zwei USB-3.0-Schnittstellen zur Verfügung. Die WLAN-Kommunikation erfolgt im 5-GHz-Netz per 4x4 Multi-User-MIMO mit 1,7 GBit/s und im 2,4- GH-Band per MIMO mit 800 MBit/s (WLAN-AC+N-Standard). Für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen ist eine DECT-Basis integriert. Zusätzlich bietet die Box dem Anwender ein ISDN-S0-Bus für ISDN-Telefonie sowie zwei Buchsen für analoge Telefonie.

Die neuen AVM-Router

Die neuen Flaggschiffe Fritzbox 7590 und Fritzbox 6590 Cable aus dem Hause AVM. Die neuen AVM-Router

Die neuen Flaggschiffe Fritzbox 7590 und Fritzbox 6590 Cable aus dem Hause AVM. Die neuen AVM-Router

Fritzbox 7590

Weiterbilden für die Digitalisierung! Jetzt informieren!

Für Kabelkunden bietet AVM ab Juni 2017 für etwa 269 Euro die bereits angekündigte FritzBox 6590 Cable an. Sie benutzt 32x8-Kanalbündelung und erreicht Transferraten von bis zu 1,7 GBit/s im Download und 240 MBit/s im Upload. Das integrierte WLAN beherrscht WLAN AC Wave 2 inklusive 4x4 Multi-User-MIMO (8 WLAN-Antennen) und kommt so auf Datengeschwindigkeiten von 1,733 MBit/s und 800 MBit/s. Weitere Features sind VoIP, IP-TV integrierte DECT-Basis und Smart-Home-Funktionen. So kann der Nutzer mit der FritzApp TV oder einem VLC-Player auf Smartphones, Tablets oder Notebooks fernsehen. Auch ein interner ISDN-S0-Bus für ISDN und zwei Anschlüsse für analoge Telefone gehören zur Standardausstattung.

Neben den neun Fritzbox-Modellen präsentiert AVM den WLAN-Stick FritzWLAN Stick AC 430 MU-MIMO und den Gigabit-Powerline-Adapter FritzPowerline 1260E, die ab Mitte 2017 zu einem Preis von 39 beziehungsweise 119 Euro zu haben sind. Der USB-Stick sendet Daten über das 2,4-GHz- oder 5-GHz-Frequenzband und erreicht theoretische Datentransferraten von bis zu 433 MBit/s. Mit dem FritzPowerline 1260E kann der Anwender Geräte über das heimische Stromnetzt miteinander vernetzen. Der Adapter verfügt über integriertes Dualband-WLAN, das mit WLAN AC (5 GHz) bis zu 866 MBit/s und WLAN N (2,4 GHz) bis zu 400 MBit/s Daten per Funk überträgt.

AVM finden Sie auf der CeBIT 2017 in Halle 12 am Stand D32.