Artificial Intelligence wird das Jahr 2017 prägen und ist überhaupt der wichtigste Zukunftstrend im Handel. Die IT als Enabler mit enger Einbindung in die Prozessorganisation verspricht sich durch Automatisierung die Verschlankung und Optimierung wichtiger Kernprozesse wie der Warendisposition und der Preisgestaltung. Darüber hinaus braucht sie Unterstützung bei der Omnichannel-Integration.

Doch was genau ist gemeint, wenn von Artificial Intelligence im Handel die Rede ist? Aktuelle Buzzwords sind neben Artificial Intelligence auch Deep Learning und Machine Learning. Letztlich geht es bei diesen Konzepten darum, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen nachzuahmen, damit Maschinen beispielsweise Routineaufgaben übernehmen können. Das Entwickeln solcher künstlichen Intelligenz wird auch in Zukunft viel Expertise brauchen. Blue Yonder kombiniert Machine Learning und Branchenwissen: Machine-Learning-Lösungen können erst dann ihren vollen Nutzen entfalten, wenn das Wissen der Menschen und die Fähigkeiten der Maschine zusammenspielen. Sind die strategische Zielsetzung und die KPIs klar definiert, können die Lösungen täglich eine Vielzahl von operativen Entscheidungen automatisiert liefern. Im Frischesortiment des Lebensmittelhandels sind dabei Fragen zu beantworten wie zum Beispiel "Wie wichtig sind uns Sicherheitsbestände?" oder "Ist die Verfügbarkeit bei bestimmten Produkten mit höheren Margen wichtiger als bei anderen?" Sind die Vorgaben definiert, ist die Lösung in der Lage, auf Basis vailder Prognosen Entscheidungen zu treffen - immer auf Basis der aktuellesten Informationen. Das Futter sind die Daten - je mehr, desto besser.

Intelligente Algorithmen für Warendisposition und Preisgestaltung

Die Machine-Learning-Lösungen von Blue Yonder sind in der Lage, aus historischen Daten (Abverkaufszahlen, Lagerdaten, Preise) sowie externen Daten wie dem Wetter, Feiertagen oder den Preisen der Mitbewerber Absatzprognosen für die Zukunft zu erstellen. Im Handel hängt die Qualität von Entscheidungen stark davon ab, welche Kosten und welchen Nutzen jede mögliche Zukunft hat. Das kann für jeden Artikel unterschiedlich und auch von Ort und Zeit bestimmt sein. Kundenverärgerung bei Nichtverfügbarkeit, Verkaufspreis, Einkaufspreis und Haltbarkeit spielen eine wichtige Rolle bei der optimalen Dispositionsentscheidung.

Täglich die besten Entscheidungen

Im Handel, wo täglich Millionen von Entscheidungen notwendig sind, ist die richtige Balance zwischen Lagerhaltung, Preisgestaltung und Abverkauf ausschlaggebend. Die unterschiedlichen Vertriebskanäle wie beispielsweise Click & Collect führen bei den Händlern zu einer wachsenden Komplexität in der Entscheidungsfindung. Daher wird es für Handelsunternehmen zunehmend wichtiger, komplexe Routineaufgaben auf Basis von Daten automatisiert umzusetzen - nicht nur bei der Disposition, sondern auch bei der Festlegung von Preisen im Normalbetrieb, bei Werbeaktionen und beim Abverkauf von Saisonware. Die intelligenten Algorithmen passen sich kontinuierlich Veränderungen sowie externen Einflussfaktoren an und treffen dadurch automatisch immer die besten Entscheidungen - und das schneller, als Menschen denken, reagieren oder handeln können. Das traditionelle Bauchgefühl, nach dem viele Händler noch immer disponieren und Preise festlegen, funktioniert einfach nicht mehr. Um mit dem rasanten Tempo des Marktes mithalten zu können, braucht der Handel Artificial Intelligence.

Erfolgsfaktor Machine Learning

Mehr als die Hälfte der Entscheider im Lebensmittelhandel hält Machine Learning für eine Technologie, welche die Zukunft des Handels verändern wird. 76 % planen in nächster Zeit in Automation zu investieren. Prof. Michael Feindt, Gründer und Chief Scientific Advisor von Blue Yonder, bringt es auf den Punkt: „Die Customer Experience und letztlich die Kaufentscheidung werden von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt. Diese Komplexität macht es nahezu unmöglich, die Ansprüche an Frische, Verfügbarkeit oder Preis zu erfüllen und gleichzeitig auch noch profitabel zu sein. Sich hier für technologische Innovation zu entscheiden, ist eine Frage des Überlebens.“

Die Top-3-Technologien, welche die Zukunft des Lebensmittelhandels verändern werden

Investitionen in Artificial Intelligence

* Sechs Gründe, warum Lebensmittelhändler schnellere Entscheidungen treffen müssen: Eine globale Studie mit 750 Entscheidern zeigt Lösungsansätze für eine bessere Customer Experience, Blue Yonder, 2016