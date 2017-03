Mit der neuen Betriebssystemversion iOS 10.3 erweitert Apple den Dienst "Mein iPhone suchen" um einen Suchmodus für die AirPod-Kopfhörer und bringt eine neuen Ansicht für die persönlichen Daten unter einer Apple-ID. Zusätzlich führt Apple auch eine Bewertungs- und Meldefunktion für App-Rezensionen im App-Store ein.

Außerdem gibt es Verbesserungen für den Sprachassistenten Siri sowie für CarPlay. Siri unterstützt jetzt das Bezahlen und Prüfen von Rechnungen mit Zahlungs-Apps, das Buchen von Fahrten mit Fahrdienst-Apps wie Uber sowie Funktionen von Auto-Apps wie Tankanzeige, Verriegelungsstatus der Türen und das Ein- und Ausschalten von Licht und Fernhupe. In CarPlay sind jetzt unter anderem in der Statusleiste Schnellzugriffe auf die zuletzt benutzten Apps möglich, so dass die Nutzer sich bei einem App-Wechsel das zwischenzeitliche Aufrufen des Homescreens sparen.

Die wesentlichen Neuerungen von iOS 10.3 finden im Hintergrund statt. Beispielsweise steigt Apple mit der neuen Betriebssystemversion von HFS+ auf das für Flash-Speicher optimierte Dateisystem APFS um. Das soll für schnellere App-Starts auf iPhone und iPad sorgen. Außerdem drängt Apple Nutzer zum Einsatz der Zwei-Faktor-Authentifizierung und weist darauf hin, dass künftig 32-Bit-Apps nicht mehr funktionieren werden - vermutlich ab Version iOS 11.

Das Update steht kostenfrei für das iPhone 5 sowie für neuere iPhone-Modelle, für das iPad 4 oder einem neueren Tablet-Modell und für den iPod Touch der 6. Generation. Alternativ kann das Update per USB-Verbindung zum Mac oder PC über iTunes durchgeführt werden. Wir empfehlen vor dem Aufspielen der neuen Firmware ein verschlüsseltes Back-up der auf dem iPhone oder iPad gespeicherten persönlichen Daten und Dateien. Auf dem iPhone 7 Plus ist die Firmware-Datei über 650 MB groß.

powered by AreaMobile