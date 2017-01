Apple arbeitet angeblich zusammen mit dem deutschen Feinmechanik-Unternehmen Carl Zeiss an einer Augmented- bzw- Mixed-Reality Brille. Das will der Blogger Robert Scoble auf der CES 2017 in Erfahrung gebracht haben, als er den Messestand von Carl Zeiss besuchte. Dieser befand sich mitten im AR-Bereich, obwohl das Unternehmen bislang gar keine Produkte dieser Art anbietet. Auf Nachfrage bei einem Mitarbeiter bestätigte dieser die Zusammenarbeit beider Unternehmen. Das Ergebnis der Kooperation zwischen Apple und Carl Zeiss soll noch dieses Jahr präsentiert werden: eine AR- oder Mixed-Reality-Brille. Damit widerspricht Scoble einem Bericht von Bloomberg, demzufolge Apple erst 2018 in der VR-/AR-Markt einsteigt.

Dass Apple an Produkten für die Virtual oder Augmented Reality arbeitet, wird schon länger vermutet. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres gab es die ersten Berichte, nach denen Apple an einem Headset für Augmented und Virtual Reality arbeitet. Damals bestätigte Apple-Chef Tim Cook, dass Apple erste Experimente mit VR-Headsets schon unter Steve Jobs mit einem kleinen Team durchgeführt hat, die damals noch unreife Technologie aber wieder verwarf. Scheinbar hat der Hersteller im Geheimen weiter daran gearbeitet und sich dafür einen starken Partner ins Boot geholt. Bleibt abzuwarten, ob eine solche Brille mit dem iPhone zusammen oder eigenständig funktionieren wird.

Google hat die Nase vorn

Unter dem Namen Project Tango arbeitet Google schon seit einigen Jahren an der Umsetzung von Augmented Reality auf dem Smartphone. Das Projekt beschäftigt sich mit der 3D-Raumerkennung und Echtzeitprojektion virtueller Inhalte über den Kamerasucher eines Smartphones oder Tablets. Mit dem Lenovo Phab 2 Pro ist auch schon ein erstes Tango-Smartphone erhältlich. Ein zweites folgt mit dem ZenFone AR von Asus in den kommenden Wochen. Den Bereich Virtual Reality auf dem Smartphone deckt Google mit Daydream ab, wofür das Unternehmen auch eine eigene VR-Brille anbietet. Auch hier gibt es bereits mehrere für die virtuelle Realität zertifizierte Android-Smartphones.

