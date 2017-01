Mit Instant Tethering testet Google derzeit eine neue Möglichkeit, Tethering über das Android-Smartphone oder -Tablet zu erleichtern. Wie Android Police berichtet, wird das Feature derzeit vereinzelt für Pixel- und Nexus-Geräte mit Android 7.1.1 Nougat ausgerollt. Über Instant Tethering verbinden Nutzer zunächst zwei Android-Geräte, auf denen sie mit dem gleichen Google-Account angemeldet sind. Verliert eines der beiden Geräte die Verbindung zum Internet, wird über die Funktion automatisch angefragt, ob eine Internetverbindung über das verbundene andere Gerät hergestellt werden soll. Dabei wird der Akkustand des verbundenen Geräts angezeigt, damit dieser nicht überraschend durch die Verbindung leer gesaugt wird

Am sinnvollsten erscheint die Technik bei einem Tablet, das sich über Instant Tethering mit dem Smartphone verbindet. Wer sich zum Beispiel in einem Café mit dem Tablet in einen Hotspot einwählt und nach dem Verlassen des Hotspots noch schnell etwas auf dem Tablet nachgucken möchte, kann mit einem Klick kurz eine Internetverbindung über das Smartphone herstellen. Unnötiges Gefrickel wie das Erstellen eines mobilen Hotspots, Anlegen eines Passworts und weitere Schritte bleiben einem so ersparrt.

Instant Tethering scheint Teil der neuen Version 10.2 der Google Play Services zu sein. Auf den beiden Tablets Nexus 9 und Pixel C lässt sich die neue Funktion derzeit nur als Client nutzen, sie können also nicht aktiv tethern und nur eine Internetverbindung von einem Smartphone annehmen. Smartphones wie das Pixel XL oder Nexus 6P fungieren als Client oder als Hotspot. Um zu überprüfen, ob die Funktion bei euch bereits freigeschaltet, öffnet ihr die Einstellungen des Smartphones und tippt anschließend auf "Google". Ist die Option verfügbar, sollte hier der Eintrag "Instant Tethering" zu finden sein.

powered by AreaMobile