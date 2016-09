Industrie 4.0 ist die Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie: Dieser Meinung sind 75 Prozent der Unternehmen, fand die Studie "Industrie 4.0 - wie Sensoren, Big Data und 3D-Druck die Produktion und die Arbeit in der Fabrik verändern" des Digitalverbands Bitkom heraus. Ziel des Einsatzes von Industrie-4.0-Anwendungen ist es vor allem, Prozesse effizienter zu machen und damit Kosten zu sparen. Doch was hindert Firmen bisher daran, ihre Produktion ins Internet der Dinge - englisch "Internet of Things", kurz IoT - zu bringen? Unter anderem hohe Investitionskosten, ein Mangel an geschultem Personal und die Komplexität des Themas.

Doch anders als in den Anfangszeiten der vernetzten Industrie gibt es mittlerweile intelligente Lösungen, deren Kosten kalkulierbar sind und die keine großen IT-Kenntnisse voraussetzen. Nach dem Ende-zu-Ende-Ansatz bieten sie ein Komplettpaket aus Hardware, Installation, Betrieb und Service, das schnelle Digitalisierung möglich macht.

Effiziente Vernetzung mit der "Cloud der Dinge"

Eine dieser Lösungen: die IoT-Plattform "Cloud der Dinge" der Deutschen Telekom. Dort können Unternehmen Sensordaten speichern, visualisieren und auswerten und so Geräte aus der Ferne überwachen. Das Beratungs- und Marktforschungshaus Experton Group lobt in ihrem unabhängigen Anbietervergleich "Cloud Vendor Benchmark 2016" die "Cloud der Dinge" für ihre Einbindung in eine leistungsfähige Infrastruktur, einfache Anwendbarkeit sowie den kundenfreundlichen Service.

Firmen können jetzt bis zum 31. Oktober eines von zehn Einstiegspakten in die „Cloud der Dinge“ mit einem Gesamtwert von 72.000 Euro gewinnen.

Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Sensordaten visualisieren und überwachen

Sind die Maschinen mit der "Cloud der Dinge" vernetzt, sammelt und speichert die Plattform die Sensordaten und Statusmeldungen aller angeschlossenen Geräte. Sie wertet die Informationen annähernd in Echtzeit aus; übersichtlich aufbereitet können Nutzer sich anschließend jeden wichtigen Messwert anzeigen lassen. Stellt die IoT-Plattform fest, dass eine der Angaben eine vorher festgelegte Grenze überschreitet, sendet sie selbstständig einen Alarm an eine vorab definierte Person. Wartungstechniker können dann über die Online-Benutzeroberfläche den Grund für die Fehlermeldung sehen und schnellstmöglich reagieren, viele Störungen können sogar direkt aus der Ferne behoben werden. So werden eventuelle Schäden an den Maschinen und die Auswirkungen auf den gesamten Produktionsprozess so gering wie möglich gehalten.

Einfache Integration in fünf Schritten

Für eine schnelle Integration der Maschinen sorgt der "Cloud Fieldbus". Damit lassen sich alle Geräte, die das Modbus-TCP-Protokoll nutzen, schnell und ohne Programmierung über die "Cloud der Dinge"-Benutzeroberfläche einbinden. Weitere Protokolle sind in Planung.

Potenziale herausfinden

Unternehmen, die herausfinden wollen welche Vorteile vernetzte Maschinen ihnen bringen, bietet die Telekom "Cloud der Dinge" Pilot Pakete an. Zum Festpreis ermöglichen sie probeweise die Einbindung einer Maschine direkt aus der Produktionsumgebung des Kunden in die "Cloud der Dinge". So kann grundsätzlich gezeigt werden, dass und wie die Lösung funktioniert, ohne dass ein aufwändiges IT-Projekt geplant und durchgeführt werden muss.

Pilot Paket Verlosung: kostenlos loslegen

Ein Pilot Paket zum Nulltarif können Firmen noch bis zum 31. Oktober gewinnen: Die Deutsche Telekom verlost insgesamt zehn Komplettlösungen im Gesamtwert von 72.000 Euro inklusive kostenlosem Workshop zur Bedarfsanalyse. Außerdem eine Hardware, Software, M2M Konnektivität und Service für vier Monate.

Jetzt teilnehmen!

Weitere Informationen zur "Cloud der Dinge" finden Sie hier.