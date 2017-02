Noch während des Entstehens dieses Textes ist es raus: Die Testphase ist beendet. Jetzt gibt es Amazon Echo und Echo Dot für alle - und das sofort. Während manche Menschen monatelang auf ihren bestellten Neuwagen, warten, wartete ich nach meiner Bewerbung wochenlang auf eine Einladung, um Amazon Echo bestellen zu können. Ob ich ihn unbedingt brauche? Nein. Aber bisher macht er viel Spaß und kann manchmal sogar nützlich sein.

Echo ist angekommen

Amazon Echo installieren und einrichten. Das Abenteuer beginnt. Kaufeinladung

Sieben Tage gibt Amazon dem Interessenten Zeit, um sich endgültig für einen Kauf zu entscheiden. Bestellung

Nach der Einladung, Amazon Echo und/oder Amazon Echo Dot bestellen zu können, hat der Anwender sieben Tage Zeit, um dies zu tun. Also schnell sein. Installationsvorbereitung

Die Protagonisten, die an der Installation von Amazon Echo und Alexa beteiligt sein werden. Unboxing

Der Inhalt ist übersichtlich. Inhalt

Im Inneren der Box befindet sich der Lautsprecher, das Netzteil, die Bedienungsanleitung sowie die Garantiebedingungen. Gebrauchsanweisung

Die in Bild- und Schriftform verfasste Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen, die für die Erstinstallation nötig sind. Der Einzug

Es macht Sinn, den Lautsprecher in die Nähe des Sofas oder eines Platzes zu stellen, der sich in der Nähe befindet. Das erspart lautes Schreien bei der Befehlsabgabe. Mikro-Taste

Über die Mikrofon-Taste links oben am Lautsprecher lassen sich die Mikrofone ausschalten. Erneuter Druck erweckt Alexa wieder zum Leben.

Um überhaupt in den Besitz dieses Lautsprechers zu kommen, wurde vom Interessenten verlangt, dass er sich bei Amazon um eine Einladung zur Bestellung des Amazon Echo und/oder Amazon Echo Dot bewirbt. Und dass er dann, nach Erhalt dieser Bestellmöglichkeit innerhalb von 7 Tagen bestellt. Wenn nicht, hatte er Pech gehabt.

Die Grundinstallation

Ende Januar 2017 steht der Echo dann auf meinem Tisch. Um auch bestimmt keine Fehler zu machen, hole ich mir alles, was ich vermute für die Installation zu benötigen, ebenfalls in meine Nähe.

Auf dem Wohnzimmertisch stehen:

Amazon Echo Lautsprecher

Smartphone (für die App)

Notebook (um eventuell auftauchende Fragen per Google zu klären)

Ausgepackt ist schnell, denn anders als zum Beispiel bei einem Smartphone sind keine Kleinteile wie Akku, Headset oder sonstiges im Karton. Der Lautsprecher, das Netzteil und drei kleine Zettel. Das war's.

Ein Platz ist schnell gefunden, der durch die Länge des Stromkabels mit 173 cm begrenzt ist.

Nun folgt der Moment, in dem ein Neuwagenbesitzer das erste Mal das Auto startet. Der Stecker kommt in die Steckdose - und schon beginnt der obere Ring am Lautsprecher blau zu leuchten.

Nach 60 Sekunden werde ich nervös. Denn jetzt sollte Alexa mich das erste Mal begrüßen. Es dauert knapp 90 Minuten, bis sich der kreisende Ring von blau auf gelb ändert und Alexa mit leiser Hintergrundmusik mich das erste Mal anspricht: "Hallo! Dein Amazon Echo kann jetzt eingerichtet werden. Folge einfach den Anweisungen in der Alexa App."

Video gekürzt:

Die Alexa App

Gesagt getan. Die App für mobile Betriebssysteme ist in den folgenden App Shops zu finden

Die Mindestanforderungen an das mobile Betriebssystem für die Alexa App sind Android 4.4, iOS 8.0. und Fire OS 3.0. Alternativ ist die App auch über die gängigen Standardbrowser unter https://alexa.amazon.de zu erreichen.

Gleich zu Beginn will ich natürlich wissen, wie Alexa und ich uns in Zukunft verständigen. In München geboren, ist mir der bayerische Dialekt zuhause das Naheliegendste. Aber bereits bei unserem ersten Versuch der Kontaktaufnahme steht es 1:0 für Alexa. Auf meine Frage, ob sie auch bayerisch versteht, kommt die Antwort prompt: "Tut mir leid, aber momentan verstehe und spreche ich nur deutsch."

WLAN und Netzwerk

Die WLAN-Einbindung findet ebenfalls über die App statt. Im linken Navigationsbereich unter "Geräte", "Neues Gerät einrichten" befindet sich der Zugang. Dann muss die Aktionstaste rechts oben am Lautsprecher fünf Sekunden lang gedrückt werden. Der Leuchtring wechselt die Farbe von blau auf orange zeigt damit den Verbindungsmodus an.

"Du hast Echo verbunden. Setze nun die Einrichtung in Deiner Alexa App fort", bestätigt mir Alexa den positiven Verlauf.

Amazon bietet mir an diesem Punkt an, alle meine WLAN-Passwörter auch auf Amazon zu speichern. Aber ich lass das mal lieber.

Musik

Den ersten Funktionstest starte ich mit Musik. Also rein in die Alexa App und unter den Einstellungen lässt sich Echo mit dem Musikdienst Spotify verbinden. Mein erster Musikwunsch geht an den Start.

In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich als Prime Kunde auch auf kostenlose Musikangebote von Amazon zugreifen könnte. Also stelle ich auch diese Verbindung her.

Die nächsten Minuten lasse ich Alexa Musiktitel, Playlists und Radiosender quer Beet suchen und abspielen. Im Hinterkopf frage ich mich, von welchem Dienst der Lautsprecher die Musik abruft, wenn ich ihm nicht sage: "Alexa spiele die Playlist XY von Spotify", sondern mir nur einen Titel ohne Quelle wünsche. Aber egal, Hauptsache es funktioniert.

Der Sound hört sich für einen Einzellautsprecher, der den Raum laut Hersteller mit einem 360-Grad umfassenden Klang erfüllt, gut an und ich gönne mir einen Musikabend.

Die Lautstärke verändert Alexa auf Zuruf mit den Befehlen "lauter" und "leiser" oder aber mit den Zahlen 0 bis 10. Ist die Lautstärke allerdings sehr hoch gestellt, heißt das auch, "Alexa!!" regelrecht anschreien zu müssen, um einen neuen Befehl abzusetzen.

Audible zickt

Aufgrund der bisher gut funktionierenden Personalisierung, mache ich mit dem Zugang zu meinen Hörbüchern auf der Amazon-Tochter Audible weiter. Unter "Musik und Bücher" in der Alexa App finde ich allerdings nur ein einziges Buch, das ich vor Jahren ausnahmeweise nicht am PC sondern unterwegs über mein Smartphone geladen hatte.

Ich versuche es trotzdem per Sprachbefehl. Hier die Antwort:

Also logge ich mich bei Audible ein und gehe auf der Seite ganz nach unten zu den Apps. Dort finde ich unter den Amazon-Geräten einen Hinweis zu meinem Problem: "Wieso wird mein Hörbuch nicht auf dem Echo abgespielt?"

Achtung: Es ist wichtig zu wissen, dass Amazon Echo nicht mit alten Audible Accounts arbeiten kann, die sich noch über Benutzername und Passwort einloggen. Vorher muss der Benutzer dieses Audible-Konto mit seinem Amazon-Konto verbinden.

Leichter gesagt, als getan. Das Verbinden funktioniert bei meinen Konten nicht. Auch der Telefonsupport ist nach einigen Tests ratlos und eröffnet ein Ticket. Vier Tage später versuche ich das Koppeln der beiden Kontos erneut auf eigene Faust. Die beiden Konten lassen sich nun verbinden. Alle meine Hörbücher sind nun auch in der App sichtbar und Alexa liest die gewünschten Hörbücher auf Kommando. Das dahinterstehende Audible-System die entsprechende Steuerung zu. Mit Befehlen wie "vor" und "zurück" springt die Software entsprechend der gewohnten Audible-Schritte im Text. Bei erneutem Aufruf eines Titels spielt der Lautsprecher den Text ab dem letzten Stopp weiter.

Kalender

Der Plan ist, dass mir mein digitaler Assistenten auf Anfrage meine Termine vorliest. Ich führe einen einzigen Kalender und das ist mein Firmenkalender in Office 365. Die privaten Termine sind mit einem "privat"-Marker versehen und dadurch für andere nicht sichtbar.

Und nun das: Echo kommuniziert einzig und allein mit dem Google Kalender.Eine Synchronisation der beiden Kalender ist mit normalen Bordmitteln nicht möglich.

In diversen Foren ist die Rede von Programmen von Drittanbietern, die eine Synchronisation durchführen können. Aber welches soll ich kaufen? Schließlich werden Daten aus der Office 365-Cloud meines Arbeitgebers abgegriffen. Ich frage am besten morgen in der Redaktion, ob jemand einen Tipp hat.

Und tatsächlich synchronisiert einer der Redaktionskollegen seinen privaten Google-Kalender mit seinem Outlook-Kalender. Seiner Empfehlung folgend kaufe ich für 19,99 US Dollar das Programm gSyncit und installiere es gleich direkt am Arbeitsplatz. Zehn Minuten später finde ich nach der ersten Synchronisation alle meine Termine aus dem Outlook-Kalender auch auf meinem bisher leeren Google-Kalender. Und Alexa teilt mir diese Termine auf Anfrage mit. Alles paletti.

Einkaufsliste

Wirklich nützlich finde ich die Einkaufsliste - wenn die technischen Voraussetzungen stimmen.

Ich: "Alexa, setze Waschmittel auf meine Einkaufsliste"

Alexa: "Alles klar, ich habe Waschmittel auf Einkaufsliste gesetzt."

Ich: "Alexa setze Milch auf meine Einkaufsliste."

Alexa: "Ok, ich habe Milch zu Deiner Einkaufsliste hinzugefügt."

Die Einkaufsliste erscheint sofort auch in der App. Und wer nicht mit dem Smartphone durch den Supermarkt laufen möchte, kann sie sich auch ausdrucken. Leider lassen sich Produkte von der Einkaufsliste nicht per Sprachbefehl löschen. "Um deine Liste zu löschen oder einen Eintrag zu entfernen, gehe in die Alexa App", gibt mir Alexa zur Antwort.

Achtung: Vor dem ersten Einkauf mit der Alexa App sollte der Nutzer prüfen, ob im Supermarkt seines Vertrauens auch eine ausreichende Datenverbindung vorhanden ist. Eine Edge-Datenverbindung kann dazu führen, dass er bereits an der Kasse steht, bevor auf dem Smartphone die Einkaufsliste auftaucht.

Video: Frage Alexa

Arbeitsweg

Nützlich finde ich die Abfrage "Wie ist der Verkehr zur Arbeit?". Da Amazon meine Heimatadresse ja bereits kennt, fehlte in der App nur noch die Adresse der Firma. Nun liefert Alexa quasi im Vorbeigehen in Sekundenschnelle den günstigsten Weg inklusive der aktuellen Fahrzeit.

Skills

Das Echo-Ökosystem soll wachsen - und das wohl möglichst rasch. Daher ploppt bereits ab dem zweiten Tag nach Installation, wenn ich im Internet unterwegs bin, die Aufforderung auf, doch selbst einen Skill zu programmieren.

Das Bild leitet den Anwender auf die Amazon Developer-Seiten, wo auch gleich erklärt wird, dass es einfach und sehr schnell geht, das dort angebotene Tutorial durchzuarbeiten. An dessen Ende soll bereits der erste Alexa-Skill stehen.

Die bisher für Alexa programmierten Skills sind in der Alexa-App zu finden. Ich habe dort bei meiner Durchsicht bisher nur wenige für mich nützlich erscheinende Skills entdeckt. Und sehr häufig melden Anwender, dass mancher Skill noch großes Verbesserungspotenzial habe oder gar nicht richtig funktionere. Hier könnte Amazon noch eine bessere Kontrollinstanz einbauen, bevor die Skills in der App erscheinen.

Erstes Fazit

Amazon Echo tut in weiten Teilen das, was ich vor dem Kauf erwartet habe und die Installation ist wirklich einfach. Der dann folgende Feinschliff, um den Dienst für die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse einzurichten, kann allerdings in manchen Fällen etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Da der Lautsprecher mit Netzwerk- und IoT-Hintergrund in seinem Ökosystem von den Kooperationen mit anderen Herstellern und der Programmierwut externer Developer lebt, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass auch in Deutschland - ähnlich wie in den USA, wo es Amazon Echo bereits seit Juni 2015 gibt - bald weitere sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten an den Start gehen werden. Ich bin darauf gespannt.

Geplant ist in diesem Herbst in die Smart-Home-Angebote einzusteigen. Ich werde berichten.

Und nun schalte ich über einen der beiden Knöpfe am Lautsprecher dessen sieben Mikrofone aus und breche damit den Kontakt zu Alexa für heute ab.

Ich würde mich übrigens über einen Austausch unter Besitzern von Amazon Echo freuen. Gerne auch mit Hinweisn auf nützliche und funktionierende Skills. Nutzen Sie dazu unsere Kommentarfunktion unter dem Artikel.