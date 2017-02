Facebook ist mit 1,86 Milliarden Nutzern das größte soziale Netzwerk weltweit. Täglich werden laut Mark Zuckerberg weltweit 45 Milliarden Postings versendet. Dabei bietet Facebook vielseitige Möglichkeiten, um persönliche Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie können Fotos und Videos hochladen, Vorlieben und Befindlichkeiten sowie den Beziehungsstatus, ihre aktuelle Position und noch viele weitere private Informationen veröffentlichen und mit anderen Mitgliedern teilen. Dennoch sollten Sie Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten legen und Ihren Facebook-Account absichern.

Facebook im Browser und in der App

Der sensible Umgang mit seinen Daten auf Facebook - und generell in sozialen Netzwerken - ist im mobilen Zeitalter besonders wichtig. Wurde vor einigen Jahren das soziale Netzwerk nur auf dem heimischen Desktop-PC genutzt, so sind die Login-Daten jetzt auf multiplen Geräten und in diversen Programmen hinterlegt: unterschiedliche Browser auf dem Büro-PC, Notebook und Tablet, Apps auf dem Smartphone und Tablet. Oft wird das Login von Facebook auch von Drittanbietern für die Teilnahme an Gewinnspielen oder ähnlichem verwendet. Hier sollte man äußerst vorsichtig mit seinen Daten umgehen. Und neben den Facebook-eigenen Apps für iPhone, Android & Co. gibt es auch zahlreiche Social-Media-Apps, die ebenfalls nach dem FB-Login verlangen.

Mit welchen Tipps und Tricks Sie sich vor Identitätsdiebstahl auf Facebook schützen können, haben wir für Sie in einer Galerie zusammengestellt:



eBook - Facebook: Soziales Netzwerk sicher nutzen

Wollen Sie diesen Artikel und mehr zum Thema Facebook bequem als eBook auf dem iPhone, iPad, Kindle oder Android-Gerät lesen? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Titel Facebook: Soziales Netzwerk sicher nutzen für 1,49 Euro. Natürlich gibt es eine kostenlose Leseprobe, damit Sie sehen können, ob wir Ihren Geschmack getroffen haben:

Facebook: Soziales Netzwerk sicher nutzen

Das eBook finden Sie auch in den folgenden Shops:

(cvi/fm)