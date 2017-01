HTC wird in diesem Jahr nur halb so viele Smartphones auf den Markt bringen wie im vergangenen Jahr. Statt zwölf Geräten wie 2016 plant der Hersteller mit nur sechs oder sieben unterschiedlichen Smartphone-Modellen für das laufende Jahr. Das hat Engadget in einem Gespräch mit Chialin Chang, President of Smartphone and Connected Devices Business, erfahren. Chan zufolge will sich HTC mehr auf die Features der einzelnen Smartphones konzentrieren. Nur so könne man mit den anderen großen Herstellern weiter konkurrieren.

Chang sagte, dass HTC unter anderem einige neue Smartphones der Desire-Marke veröffentlichen wird, die "erschwinglich sein werden und Spaß bieten sollen" - dies hatte uns der Hersteller auch während eines Briefings auf der CES in Las Vegas bestätigt. Zu einem direkten Nachfolger des HTC 10 wollte sich Chang nicht äußern. Nur, dass ein solches Smartphone nicht HTC 11 heißen würde. Damit bleibt weiterhin die Hoffnung, dass HTC noch ein Highend-Flaggschiff in Planung hat. Für die One-Serie halte sich das Unternehmen alle Optionen offen, so Chang weiter.

In Las Vegas bedeutete uns HTC-Produktmanager Fabian Nappenbach, dass es zumindest in Deutschland keine weiteren neuen One-Smartphones geben werde. Hierzulande löst die neue U-Serie die One-Reihe ab.

Das HTC-Jahr startet mit dem HTC U Ultra und U Play

Mit dem U Ultra und U Play hat der taiwanische Hersteller gerade seine ersten neuen Smartphones für 2017 vorgestellt. Dabei geht das HTC U Ultra mit Dual-Display, Snapdragon 821, 4 GB RAM und aktuellen Features wie USB C, Fingerabdrucksensor und LTC Cat-12 zu einem Preis ab 750 Euro im Highend-Bereich auf Kundenfang. Das HTC U Play ist mit einem 5,2 Zoll großen Full-HD-Display, dem Mediatek Helio P10 und 16-Megapixel-Hauptkamera eher der gehobenen Mittelklasse zuzuschreiben.

Wichtigstes Feature der beiden U-Smartphones von HTC ist der mit Künstlicher Intelligenz arbeitende Assistenzdienst HTC Sense Companion, der die Anwender im Alltag mit hilfreichen Erinnerungen und Empfehlungen unterstützen soll. Der Dienst greift dafür auf Informationen auf den Geräten sowie von Drittanbieter-Apps und auf das Awareness-API von Google zurück. Im laufenden Jahr will HTC durch Updates die Zahl der Drittanbieter-Dienste, auf die der Assistenzdienst zugreifen kann, erhöhen.

powered by AreaMobile