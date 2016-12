01 - Gatekeeper steuern und deaktivieren

Gatekeeper ist die Funktion in macOS, die den Mac vor gefährlichen Programmen aus dem Internet schützen und deren Installation verhindern will. Apps aus dem App-Store hat Apple bereits auf Sicherheit kritisch überprüft, diese lassen sich auch in der schärfsten Einstellung des Gatekeeper ausführen. In macOS Sierra hat Apple seinen Türsteher noch gestärkt. Konfigurieren lässt er sich in den Systemeinstellungen über Sicherheit\Allgemein . In der jüngsten Version des Mac-Betriebssystems lässt sich nur noch bestimmen, dass macOS Sierra Programme aus dem Mac App Store oder von verifizierten Entwicklern zulässt. Andere Software ließe sich nur ausführen, wenn man die Option " Keine Einschränkungen " aktivieren kann.

Das ist ab Werk nicht angezeigt, man muss sich diese Stufe der Durchlässigkeit erst über das Terminal frei schalten:

sudo spctl --master-disable

Als Kennwort müssen Sie das Kennwort des Administrators eingeben. Danach ist die Option "Keine Einschränkungen" respektive "Anywhere" wieder wählbar.

Umgekehrt können Sie die Einstellung im Terminal auch wieder verbergen. Dazu verwenden Sie den Befehl:

sudo spctl --master-enable

Wollen Sie den Gatekeeper aber nicht auf Dauer deaktivieren, sondern nur einmalig ein Programm eines nicht verifizierten aber dennoch vertrauenswürdigen Entwicklers öffnen wollen, hilft auch folgender Workaround: Klicken Sie mit gedrückter ctrl-Taste im Finder auf das Programmsymbol und Sie werden eine Dialogbox sehen, die fragt, ob Sie dieses Programm wirklich öffnen wollen. Ein Klick auf "Öffnen" - und das Programm startet.

02 - Malware mit Freeware entfernen

Leider sind die Zeiten vorbei, in denen es keinerlei Adware und andere Malware für macOS gab. Wenn der Mac aber sich seltsam verhält, sollte man überprüfen, ob Malware auf den Mac gelandet ist. Die kostenlose Software Malwarebytes Anti-Malware for Mac scannt schnell und einfach Ihren Mac und entfernt eventuell vorhandene Schadprogramme. Wird die Software blockiert, müssen Sie den Gatekeeper zeitweilig deaktivieren.

03 - Siri aktivieren und Tastenkombinationen steuern

In den Systemeinstellungen von macOS Sierra sind einige neue Funktionen dazugekommen, mit denen Sie die Sicherheit anpassen können. Generell können Sie in den Systemeinstellungen über Siri die Sprachsteuerung auf dem Mac aktivieren oder deaktivieren. Außerdem steuern Sie hier die Tastenkombination für das Aktivieren und Deaktivieren sowie das Anzeigen des Siri-Icons in der Menüleiste. Auch das entsprechende Mikrofon wählen Sie an dieser Stelle aus.

04 - Synchronisierung mit der Cloud deaktivieren

macOS Sierra lagert weniger häufig benötigte Daten in iCloud aus, falls gewünscht. Diese Option trägt die Bezeichnung "Mac-Speicher optimieren". Sie finden die Konfiguration dazu in den Systemeinstellungen über iCloud . Mit der Schaltfläche Optionen bei iCloud Drive steuern Sie diese Funktion. Deaktivieren Sie die Funktion, lagert macOS nichts aus. Deaktivieren Sie vor allem die Funktion " Ordner "Schreibtisch" & "Dokumente ", wenn Sie Ihre Daten nicht in Apples Cloud hochladen wollen.

05 - Privatsphäre verbessern

In den Systemeinstellungen finden Sie über Sicherheit\Privatsphäre durch Auswahl von Ortungsdienste alle Apps und Systemdienste, die Zugriff auf die Ortungsdienste des Macs haben. Klicken Sie bei Systemdienste auf Details , sehen Sie weitere Informationen, die Sie steuern können. Auf Ihrem Desktop-Rechner werden Sie die Ortungsdienste eher selten benötigen.

06 - Mac mit Apple Watch entsperren

Bei Bedarf können Sie Mac-Rechner mit der Apple Watch entsperren. Diese Funktion ist über Systemeinstellungen\Sicherheit auf der Registerkarte Allgemein zu finden. Aktivieren Sie dazu die Option " Deiner Apple Watch das Entsperren deines Mac erlauben ". Aber Achtung: Das geht nur, wenn Sie Ihre Apple-ID mit der Zweifaktorauthentifizierung (2FA) abgesichert haben.